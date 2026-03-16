Milán, escucha a Ambrosini: «Leao debe demostrar su garra en el campo. No se entusiasma mucho y, como delantero centro, es un desperdicio; yo no lo habría cambiado»

Las aspiraciones del Milan al título de liga parecen haberse desvanecido definitivamente tras la derrota por 1-0 en el corazón del Estadio Olímpico ante la Lazio de Maurizio Sarri. Una actuación decididamente poco tranquilizadora y positiva para los hombres de Massimiliano Allegri, recién salidos de la victoria en el derbi contra el Inter, que no lograron darle la vuelta a un partido que podía ser decisivo —en un sentido u otro— para la adjudicación del título en esta recta final de la temporada 2025/2026.

En el banquillo de los acusados, se encuentra Rafael Leão, autor de una actuación anodina y protagonista de un momento de gran enfado y decepción en el momento de su sustitución. Massimo Ambrosini, en el análisis posterior al partido en DAZN, valoró así el momento del número 10 rossonero.