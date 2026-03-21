El Milan también sabe deleitar a su afición. No solo con los resultados (hasta ahora excelentes), sino también con el rendimiento y la calidad de sus jugadores. De Pulisic, más que de Saelemaekers, Nkunku o Fullkrug. Contra el Torino, el Diavolo jugó una hora con gran intensidad, creando numerosas ocasiones y marcando nada menos que tres goles. Todo esto coincidió con la decisión de Allegri, con la ayuda de Landucci y Dolcetti, de abrir el juego con Pulisic y Saelemaekers al pasar al 4-3-3. Una jugada que puso en aprietos al dispositivo táctico de D'Aversa, que había logrado sorprender al Diavolo en los primeros 20 minutos de juego.
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Milán: el cambio al 4-3-3 marca un punto de inflexión: he aquí por qué
EVOLUCIÓN
Es muy probable que el Milan siga orientando sus decisiones técnicas y de mercado hacia el 3-5-2 que Allegri ha elegido desde el primer día para dotar de solidez y ese sentido de peligro a un equipo que era demasiado vulnerable y que lleva varias temporadas con un importante déficit entre los goles marcados y los encajados.
Sin embargo, la sensación, cada vez más extendida, es la de un equipo que rinde mejor con dos extremos y con laterales y mediocampistas libres para superponerse y atacar los espacios entre el interior y el exterior del campo. El caso más llamativo es el de Saelemaekers: decisivo, sobre todo en la primera parte de la temporada, a la hora de aportar equilibrio desdoblándose en las dos fases del juego, pero que lleva ya varias semanas a medio gas porque se ha quedado sin combustible. Con un lateral a sus espaldas, el internacional belga podría dar rienda suelta a su creatividad y a sus zancadas para hacer aún más incisiva la propuesta ofensiva.
Allegri y Landucci conocen los puntos fuertes y débiles del equipo y pronto podrían adoptar una evolución natural partiendo de los principios iniciales que tantos resultados (no solo en referencia a las meras cifras de la clasificación) han aportado a esta segunda etapa en el Rossonero.
7 VECES SÍ
Allegri y las estadísticas van de la mano; el pragmatismo siempre ha sido una de las principales virtudes del técnico rossonero. Pero en este caso refuerzan la tesis de que, con el 4-3-3, el Milan consigue enderezar el rumbo, como demuestran los siete casos de esta temporada:
- En Cremona, con el marcador 0-0, Allegri pasó al 4-3-3 y ganó el partido por 2-0.
- Contra el Torino, con el 1-1, el cambio a los tres delanteros trajo espectáculo y la victoria por 3-2.
- En Florencia, con el 1-0 a favor de la Viola de Comuzzo, el cambio al tridente llevó al 1-1 final, marcado precisamente por el suplente Nkunku.
- Contra el Lecce, Fullkrug, apoyado por dos extremos en los últimos minutos, marcó el gol de la victoria.
- En Pisa, con el 1-1, el cambio de sistema llevó a una espectacular victoria por 3-2.
- También contra el Torino, pero en el partido de ida, el Milan le dio la vuelta al resultado de 2-1 y se llevó a casa una emocionante victoria.
- Con la Fiorentina, en San Siro, con el marcador 0-1, el cambio al 4-3-3 permitió a los rossoneri ganar por 2-1.
NO SOLO DURANTE EL PARTIDO
El crecimiento de Pavlovic y la recuperación de la confianza de Tomori suponen un paso adelante en la temporada del Milan. Con el cambio al 4-3-3, que parece más un giro decisivo que una apuesta arriesgada. Por el momento, según ha reiterado Allegri en las últimas semanas (especialmente en la rueda de prensa posterior al partido en el Zini de Cremona), el cuerpo técnico rossonero lo considera solo un remedio que utilizar durante el partido, cuando el paciente enfermo necesita recuperarse.
Sin embargo, el regreso de Giménez podría generar algunas dudas más. Quizás ya en este parón, que parece llegar en el momento justo para poner a punto también soluciones alternativas de cara a un final de temporada en el que habrá que apretarse el cinturón y acelerar el ritmo.