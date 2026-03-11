Milán, de Torriani a Bouyer: la gestión de los cinco jóvenes porteros entre el primer equipo, el Milan Futuro y el Primavera

Milán, el futuro es ahora. El club rossonero quiere mantener la tradicional cantera de excelentes porteros que han salido de su sector juvenil: Gianluigi Donnarumma ha sido solo el último gran ejemplo, aunque sigue siendo, por razones obvias, difícil de alcanzar. Lorenzo Torriani lidera un grupo de cinco jóvenes promesas listas para labrarse un importante futuro dentro del club.

El punto fundamental es que el programa estudiado al comienzo de la temporada se centra en el desarrollo tanto en los entrenamientos como en los partidos, de ahí la elección de los minutos de juego (Torriani está jugando mucho más que el año pasado y que en las últimas temporadas en general, aunque en una liga menos importante en términos de calidad como la Serie D). El preparador de porteros del primer equipo, Filippi, se relaciona a diario con el del Milan Futuro Del Corno, pero también con los demás del sector juvenil, en sinergia, para evaluar el crecimiento de cada uno, gracias también a la posibilidad de hacerles entrenar con Maignan. El capitán también representa un valor añadido, como lo puede ser Modric a nivel de los jóvenes que entrenan con el primer equipo durante la semana.