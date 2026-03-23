Samuel Chukwueze y el Milan están a punto de separarse, esta vez de forma definitiva. El extremo nigeriano ha renacido literalmente en Londres con la camiseta del Fulham, donde se ha reunido con dos compañeros de la selección, Calvin Bassey y Alex Iwobi, y se ha ganado la confianza de todo el entorno. Ahora, los Cottagers están cada vez más convencidos de ejercer, el próximo mes de junio, el derecho de compra ante el Milan.
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Milán, contactos con el Fulham: se perfila la recompra de Chukwueze, la cifra prevista que se recaudará
CONTACTO CON EL FULHAM
El doblete ante el Manchester City del 2 de diciembre es sin duda el punto álgido de una aventura positiva en general. Chukwueze estaría encantado de quedarse en el Fulham también la próxima temporada, y ya ha dado su visto bueno en principio a la directiva del club inglés. Llegan confirmaciones de lo publicado por La Gazzetta dello Sport: en los últimos días, el agente que gestionó la operación el verano pasado ha informado al Milan de la intención del Fulham de ejercer la opción de compra sobre el exjugador del Villarreal.
¿CUÁNTO INGRESA EL MILÁN?
La comunicación recibida estos últimos días por el Milan es extraoficial y aún no definitiva, por lo que en la sede de Via Aldo Rossi esperan los siguientes pasos. Con la esperanza de que las intenciones se conviertan pronto en firmas en los contratos. Furlani estaba convencido de que el fichaje de Chukwueze por el Fulham sería una operación beneficiosa para ambas partes, teniendo en cuenta que el escaparate de la Premier League podría relanzar a un jugador que venía de dos temporadas decepcionantes con la camiseta rossonera. El Milan, ahora, empieza a hacer cuentas: Chukwueze aportará un cheque de 24 millones de euros que, con los bonus, podría llegar a los 28.