Christian Comotto es un talento en pleno auge. Su progresión con la camiseta del Spezia es el resultado de una serie de factores: unas cualidades técnicas superiores a la media de los chicos de su edad (nacido en 2008), una mentalidad profesional y una ambición que sin duda merece la pena cultivar en los próximos años. Tras haber cautivado, en el sentido más literal de la palabra, en las categorías inferiores del Milan, optó por la cesión para medirse con el fútbol de los grandes. Una elección que recayó en una ciudad, la de Liguria, ávida de fútbol de verdad. Hijo del exdefensa Gianluca Comotto, está demostrando tener una personalidad fuera de lo común, confirmada también por el famoso penal de cuchara que marcó con el primer equipo rossonero durante la gira de verano en Australia.
Traducido por
Milán, Comotto brilla en La Spezia: la posible revelación de la próxima temporada, los detalles
CIFRAS POSITIVAS
En La Spezia, Comotto se está haciendo un hueco a pesar de la difícil situación del club bianconero, que afronta una liga con objetivos y perspectivas muy diferentes a los planes trazados al inicio de la temporada. El interinato de Donadoni también terminó de forma amarga, y ha vuelto Luca D’Angelo, con un equipo que, a día de hoy, descendería según la clasificación provisional. A pesar del rendimiento del equipo, el centrocampista propiedad del Milan ha saltado al campo en 22 de los 32 partidos, con picos de rendimiento muy altos, como en el partido a domicilio ante el ambicioso Palermo, donde fue elegido mejor jugador del partido.
CARACTERÍSTICAS
Comotto es el típico centrocampista moderno capaz de desempeñar con el mismo rendimiento el papel de mediocampista central, mediapunta o mediocampista defensivo. Diestro natural, con una complexión física ya notable (185 cm), destaca por su inteligencia táctica y su capacidad para leer el juego. Juega bien tanto en pases cortos como largos y viene de una semana importante a nivel personal: marcó con la selección italiana sub-19 de Bollini en la victoria contra sus homólogos de Hungría.
APRECIADO POR ALLEGRI
Massimiliano Allegri se ha mostrado muy satisfecho con la evolución de Comotto y considera que está listo para dar un salto de calidad. Su cuerpo técnico le está siguiendo paso a paso, partido a partido, en su aventura en la Serie B con el Spezia. El técnico de Livorno también le había elogiado públicamente en una reciente rueda de prensa, señalándole como uno de los jóvenes talentos rossoneri sobre los que debe construirse el Milan del futuro.
DIRECTAMENTE AL PRIMER EQUIPO
La posibilidad de que Comotto, a partir del próximo verano, se incorpore de forma permanente a Milanello para la temporada 2026/27 es una opción real que el club está valorando con detenimiento. Una decisión que pondría de manifiesto la voluntad de apostar por jóvenes promesas formadas en el propio sistema rossonero.
Para Comotto, se trataría de un paso fundamental en su proceso de crecimiento, con la oportunidad de enfrentarse día a día a un entorno de alto nivel y de medirse con los cambios que implica una liga de la Serie A. Mucho dependerá de las valoraciones finales que se realicen en los próximos meses, pero el rumbo podría estar realmente trazado: Comotto ya no cedido, sino directamente con Allegri en el Milan como sexta opción.