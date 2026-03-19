El Milan no quiere perder más puntos valiosos en la lucha por la Liga de Campeones y se está preparando a fondo para la próxima ronda de partidos. Contra el Torino, Allegri recupera a Rabiot, que cumplió una jornada de sanción en el último partido de liga contra la Lazio. El programa de los rossoneri también incluye una novedad importante para un centrocampista que ha resultado clave en la filosofía futbolística que el técnico de Livorno ha implantado en el Milan: Loftus-Cheek.
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Milán, buenas noticias para Allegri: Loftus-Cheek llevará una protección y intentará estar disponible para el partido contra el Nápoles
DISPOSITIVO PARA LOFTUS-CHEEK
Loftus-Cheek lleva fuera de juego desde el pasado 22 de febrero debido a una lesión que le provocó la fractura del proceso alveolar de la mandíbula y la rotura de varios dientes. El futbolista se sometió inmediatamente a una intervención quirúrgica. Según la información de que dispone nuestra redacción, el centrocampista podrá utilizar en breve un dispositivo de protección que le permitirá volver a estar a disposición de Allegri en el grupo durante el parón por los compromisos de la selección nacional.
REGRESO CONTRA EL NÁPOLES
El objetivo del Milan es que Loftus-Cheek vuelva a los terrenos de juego en un tiempo récord. Si todo sale según lo previsto, el exjugador del Chelsea estaría a disposición de Allegri para el partido contra el Nápoles del lunes 6 de abril.
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