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Gabriele Stragapede

Traducido por

Milán, Allegri y Leão: los entresijos del cambio contra la Lazio. Pulisic debía salir

Salen a la luz los entresijos de la sustitución del portugués.

Más que una derrota para el Milan, que sale del Estadio Olímpico de Roma no solo con un 1-0 encajado a manos de laLazio, sino también con la polémica generada por el incidente protagonizado por Rafael Leão, quien abandonó el terreno de juego extremadamente y visiblemente descontento durante la segunda parte del partido correspondiente a la vigésimo novena jornada de la Serie A.

La tensión se disparó alrededor del minuto 67, cuando el número 10 rossonero no ocultó su nerviosismo hacia el técnico Massimiliano Allegri tras la decisión de sacarlo del campo y sustituirlo para dar entrada a Nkunku (y a Fullkrug, que entró por Fofana).

  • EPISODIO

    Si bien en la primera parte el cuerpo técnico milanés había llamado la atención al portugués en varias ocasiones para pedirle más implicación y energía, en la segunda parte la situación no mejoró y la frustración del lusitano estalló (literalmente) en una actitud ostensible hacia su propio entrenador: Leao se quejaba de no poder seguir jugando el partido en el Olímpico, manifestando su descontento y rechazando —casi— los abrazos y el momento de consuelo que Allegri le estaba dedicando.

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  • ENTRE BASTIDORES

    En el minuto 67, Allegri decidió hacer un cambio, aunque la decisión inicial no fue sustituir a Leao.

    De hecho, tal y como cuenta DAZN, la idea del cuerpo técnico del Milan era sustituir a Pulisic: tras una consulta entre todas las partes implicadas en el banquillo, se optó por cambiar a Leao y mantener en el campo al estadounidense.

    Al salir del campo, la frustración del número 10 rossonero continuó, con varios momentos de enfado por parte de Leao, que primero dio unas patadas a unas botellas y luego siguió sacudiendo la cabeza en el banquillo.

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