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Milán, Allegri: «¿Leao? Olvidemos lo que pasó, Giménez estará en la convocatoria»

Massimiliano Allegri presenta el partido del sábado entre su Milan y el Torino en la habitual rueda de prensa previa al partido

Faltan 24 horas para el Milan-Torino, un partido crucial para relanzar las ambiciones rossoneras en la clasificación. Así presenta Massimiliano Allegri el partido contra los granata de D'Aversa en la rueda de prensa previa celebrada en Milanello.


Luka Modric ha llevado su Balón de Oro de 2018 a Casa Milan. ¿Es el símbolo de su ya fuerte vínculo con el Milan?

«Luka llegó y aportó calidad a nivel técnico, pero sobre todo a nivel humano y profesional, especialmente para los chicos más jóvenes. Ver a un jugador, a un hombre —Luka tiene 40 años— con tanta pasión y amor por lo que hace es increíble. Esto genera entusiasmo y aporta positividad al ambiente».

  • SOBRE EL CASO DE LEAO, EL INFORME MÉDICO Y PULISIC

    ¿Cómo está Giménez? ¿Cómo está Leão tras el incidente de Roma? ¿Cuál es el estado de ánimo?

    «Después de una discusión siempre hay disculpas. Son cosas que pasan en una temporada en la que los puntos cuentan mucho. Lo único que hay que hacer es mantener la calma, mañana tenemos un partido importante antes del parón. Es difícil porque el Torino, desde que llegó D'Aversa, está obteniendo buenos resultados. Olvidemos lo que ha pasado, tenemos que estar concentrados en mañana. Giménez está bien, mañana será convocado».

    ¿Se ha acabado la lucha por el título?

    «Es normal que la derrota ante la Lazio... El fútbol es maravilloso por eso, todos pensaban que el Inter había perdido dos puntos y, en cambio... Ellos tienen el destino del título en sus manos, nosotros el de la Champions. Tenemos que concentrarnos partido a partido. Luego, cuando las matemáticas digan que el título lo ha ganado el Inter y que el Milan está en la Champions, entonces ya no podremos ganar el título y no podremos salir de la Champions».

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  • CLASIFICACIÓN, MODRIĆ Y DE NUEVO PULISIC

    La pareja Leao-Pulisic:

    «En cuanto a la pareja Leao-Pulisic, han tenido una temporada marcada por las lesiones: uno se perdió la pretemporada, el otro hizo una buena preparación y luego estuvo dos meses de baja. Ahora es importante rendir bien en los dos últimos meses. Pulisic está bien; desde el punto de vista físico, hizo un buen partido en Roma. Le falta precisión en los disparos, pero la recuperará. Rafa lleva 9 goles, aún quedan partidos y puede llegar a los dos dígitos. Pero ahora tenemos a todos disponibles, para jugar hay que espabilarse. Todos».

    El futuro de Modric:

    «El club nos lo dirá. Depende de él. Tiene un Mundial por delante... Mientras tanto, dejémosle jugar, dejémosle disfrutar».


    La clasificación:

    «Hay que mirar hacia delante, pero también hacia atrás. El fútbol es maravilloso por eso: el equilibrio es fundamental. Mientras no hayas alcanzado el objetivo, debes mantenerte concentrado en él. Mañana hay que sumar puntos para dar un pequeño paso adelante. Contra la Lazio podríamos haber sido más precisos y lo hemos pagado muy caro. Mañana tenemos que hacer un partido ordenado, sin pasarnos, y con el objetivo de llevarnos los tres puntos».

    Los pases fallidos de Pulisic a Leao. ¿Qué falta para mejorar su compenetración?

    «Que quien tiene el balón vea quién está desmarcado (ríe, nota del editor). No le pasó ese balón porque no lo vio. Pero también ha pasado otras veces. En el fútbol, la diferencia la marca la elección del último pase. A Leao le dije: “No te vio, si no, te lo habría pasado”. No es que fuera tan difícil».


    ¿Cómo habéis conseguido sumar 60 puntos con las dificultades en ataque, es decir, con Pulisic sin marcar desde el 28 de diciembre y Leao con la pubalgia?

    «Porque el equipo ha trabajado en equipo. Hemos tenido problemas de lesiones en la delantera, pero no pensamos en el pasado. He vuelto a ver el partido contra la Lazio, hubo errores técnicos en los últimos 30 metros. Encajamos un gol que se podía haber evitado, pero estas cosas pasan. Mañana tenemos un partido complicado, necesitamos a todos los chicos que estén bien. Esperamos recuperar a Loftus-Cheek y al propio Gabbia; Giménez mejorará su estado físico. Hay que poner los objetivos individuales al servicio del grupo; de lo contrario, dentro de ocho meses nos jugaremos el puesto en la Champions».

  • SOBRE LA PRESIÓN, OPEN VAR, FULLKRUG Y LEAO

    ¿Tenía el equipo demasiada presión en Roma? ¿Temes un bajón psicológico?

    «No debe haber ningún contragolpe, también porque hemos cometido algunos errores que hay que intentar evitar y hay que ser más precisos en ataque. También hemos tenido situaciones favorables, pero hemos encajado 2-3 goles de la misma manera. Hemos trabajado en ello, mañana esperamos hacer un partido mejor en defensa. En la primera parte sufrimos nueve contraataques, el máximo de este año. Pero el partido contra la Lazio es consecuencia del partido de Cremona, que ya había sido un partido irregular. El derbi es diferente, tienes una atención diferente. Debemos volver con serenidad a mantener el orden, que es nuestra fuerza».

    ¿Insistir con Leao y Pulisic o darle una oportunidad a Fullkrug, que es el único delantero de área?

    «Soluciones después del partido hay cuando se necesitan. Hasta ahora Giménez no estaba disponible y no tiene ritmo de partido; de hecho, durante el parón veremos si organizamos uno, porque si a 20 minutos del final necesitas a alguien con esas características, solo tienes a uno. Así que o lo juegas desde el principio o al final. Todos están bien, se nos necesitan todos. De aquí al final, tener 5 delanteros disponibles es muy importante».

    Sobre Leao:

    «Puede jugar tranquilamente de delantero centro, basta con ver los movimientos que hizo el domingo, contra el Inter y el Cremona, con esos ataques en profundidad. Cuando se abre el juego se le ve un poco más cómodo, pero cuando se abre el campo y no le llega el balón, se desconecta un poco del partido...».

    Quieren acabar con el VAR abierto, ¿qué opina al respecto?

    «No lo sé, ellos decidirán. Cuantas menos cosas se hagan, mejor. Yo creo que está el árbitro, y además son buenos. Dejemos que arbitren. En todas las situaciones debe reinar el equilibrio. La línea es muy fina entre la intervención del VAR y el árbitro, puede ser que incline la balanza. Cuando encuentren esa buena sintonía entre ellos, el árbitro estará aún más tranquilo. Pero los árbitros son buenos, en los últimos partidos lo están haciendo mejor. Guida ha arbitrado bien, ha dejado fluir el juego, no ha pitado las faltas leves y así debe ser, el fútbol es un deporte de hombres. Hay muchos árbitros jóvenes, necesitan ganar experiencia. Los árbitros veteranos tienen más experiencia y control de la situación».



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