Tras la victoria por 1-0 en el derbi contra el Inter, el Milan vuelve a saltar al campo en la 29.ª jornada de la Serie A. El equipo rossonero se enfrentará el domingo por la noche a las 20:45 al Lazio de Maurizio Sarri. En vísperas del partido, el entrenador del Diavolo, Massimiliano Allegri, ha hablado en rueda de prensa. Estas han sido sus declaraciones:
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Milán, Allegri: «¿El Scudetto? Solo hay una forma de remontar al Inter. Giménez no estará contra la Lazio; Jashari o Ricci sustituirán a Rabiot»
LA VISITA DE SHEVCHENKO
«La visita de Sheva nos ha encantado tanto a mí como al equipo. Esperamos que nos haya traído suerte para mañana».
DESPUÉS DEL DERBI
«Después del partido había mucho entusiasmo, sobre todo por haber sumado tres puntos y haber aumentado la ventaja sobre nuestros perseguidores. El martes, el equipo volvió a la calma. Ahora nos enfrentamos a la Lazio, un equipo con una técnica excelente, con jugadores que cierran bien los espacios. Ahora fijémonos el objetivo de los 70 puntos».
EL TÍTULO
«¿Somos la mejor defensa de Europa? No se trata de intentar ganar el Scudetto, tenemos que darlo todo sabiendo que por delante hay un equipo con 7 puntos de ventaja que, hasta ahora, ha demostrado ser el más fuerte. Hay que ganar otros cinco partidos para meternos entre los cuatro primeros de la clasificación; solo debemos pensar en nosotros mismos sin mirar a los demás. Solo hay una forma de alcanzar al Inter: ganar nuestros partidos y que ellos pierdan puntos; el campo lo dirá».
LA AUSENCIA DE RABIOT
«¿Menos calidad sin Rabiot? Las estadísticas están para batirlas. Mañana no sé quién jugará, si Jashari o Ricci, pero lo importante es que hagamos un partido ordenado como equipo. La Lazio es un equipo que ha marcado muchos goles en los últimos minutos de los partidos. Mañana el estadio estará lleno, pero habrá 10 000 aficionados del Milan y eso es importante para nosotros».
EN EL ATAQUE
«Giménez no será convocado. Hoy realizará un entrenamiento a medio ritmo con el equipo; se encuentra en un excelente estado anímico. Cuantos más jugadores tengamos disponibles en ataque, mejor».
¿REMONTADA POR EL TÍTULO?
«Repito: solo hay una forma de que podamos alcanzar al Inter. Que ellos pierdan y nosotros ganemos. Toda esta charla... Al final, los resultados dirán si hemos sabido ganar muchos partidos y ellos han perdido puntos».
EL PARTIDO CONTRA EL LAZIO
«Será un partido difícil, ellos no conceden mucho. Por su estilo, siempre han jugado este tipo de liga. Para ellos será un partido importante, porque, en cualquier caso, intentarán ganar al Milan, y para nosotros es importante porque nos permitirá dar un pequeño paso adelante».
LAS DIFICULTADES DE LOS EQUIPOS ITALIANOS EN LA CHAMPIONS
«El fútbol es bonito porque es discutible y porque cada año cambian las situaciones. En este momento estamos viendo las fases finales, pero también los equipos ingleses están pasando apuros. Por un lado, este formato es divertido: hay muchos partidos y corres el riesgo de encontrarte, en la clasificación, tanto arriba como abajo. Quizá el año que viene sea diferente. Lo importante es jugarlo; luego ya veremos de qué es capaz cada uno. No hay una regla fija».
Pulisic
«Físicamente está mucho mejor. En el derbi hizo un buen partido. No deja de mejorar. Tanto él como Leao, Fullkrug e incluso Nkunku están en muy buena forma».
EL RECORRIDO
«La fortaleza que debemos tener es, en cualquier caso, trabajar con total serenidad, sin dejarnos llevar por el entusiasmo ni desanimarnos según cómo vayan las cosas. El Milan está haciendo una buena temporada. Aún no hemos alcanzado ningún objetivo y repito: algo bueno que hemos hecho es llegar a marzo para poder luchar por nuestros objetivos. Ahora vienen los partidos que realmente cuentan».