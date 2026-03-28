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grafica andrej kostic montenegro 2025 2026Getty Images
Gabriele Stragapede

Traducido por

Milán, acuerdo cerrado: fichaje de Andrej Kostic. Cifras y detalles: ya está en Milán para pasar el reconocimiento médico

AC Milán
Fichajes
A. Kostic
Partizan Belgrade

El Milan se hace con un delantero con un gran futuro por delante: ya es oficial el fichaje de Kostic.

Misión cumplida para el Milan, que se asegura a uno de los mayores talentos que ofrece actualmente el panorama europeo: ya es oficial la llegada en verano de Andrej Kostic, procedente del Partizan de Belgrado.

La noticia publicada por Luca Maninetti ha tenido una acogida positiva, tal y como ha confirmado la redacción de Calciomercato: el club de Via Aldo Rossi ha fichado al joven delantero montenegrino, tras llegar a un acuerdo con el equipo serbio, y el jugador, nacido en 2007, ya se encuentra en Milán, listo para pasar el reconocimiento médico con el club rossonero mañana (domingo 29 de marzo).

El Milan cierra así su primer fichaje de cara a la próxima temporada.

  • EL INTENTO EN ENERO

    Así pues, concluye con éxito uno de los pequeños culebrones que habían acompañado el mercado de invierno del Milan: de hecho, ya en el pasado mercado de invierno, el Milan intentó fichar a la joven promesa montenegrina, pero no logró cerrar el acuerdo con el Partizan de Belgrado.

    Recordemos que aún existía una cierta distancia en términos económicos entre los dos clubes: en enero, el Milanhabía enviado una propuesta basada en una oferta con una base fija de entre 2 y 3 millones de euros —que habría llegado a alcanzar incluso los 7 u 8 millones, únicamente gracias a la inclusión de algunos bonus—, nunca aceptada por el Partizan, que también debía tener en cuenta que el 20 % de la futura reventa del jugador correspondería a su anterior club propietario de la ficha, es decir, el Podgorica.

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  • VOLUNTAD CLARA

    Al final, se ha visto recompensada la gran determinación de Andrej Kostic, quien, desde el momento en que se vislumbró la posibilidad de vestir en el futuro la camiseta rossonera, siempre dejó claro al Partizan y a su agente (Darko Ristic, el mismo que en su agencia también representa los intereses de Dusan Vlahovic) que quería ir a jugar al Milan.

    Una voluntad que, ya en los últimos meses, había dado lugar a un acuerdo básico y a la definición de un contrato sobre la duración y las condiciones económicas del mismo entre el club milanés y el entorno del jugador nacido en 2007.

  • EL PLAN PARA EL FUTURO

    Kostic se someterá mañana a los reconocimientos médicos habituales con el Milan y, a partir del próximo 1 de julio, se incorporará al club rossonero. Gran intuición y trabajo por parte del director deportivo del Milan, FuturoKirovski, quien llevaba semanas colaborando con el entorno del jugador de la selección sub-21 de Montenegro para alcanzar el acuerdo definitivo con el Partizan de Belgrado.

    Ahora, el plan del Milan prevé que, a partir de la próxima temporada, Kostic se incorpore al equipo de Massimo Oddo para, posteriormente, ascender en la jerarquía y dar el salto al primer equipo para ser evaluado por Massimiliano Allegri.

    Esta temporada, Kostic ya ha disputado 34 partidos en todas las competiciones (incluidas las eliminatorias de la Europa League y la Conference League), con 11 goles a su cuenta, a los que hay que sumar también una asistencia.

  • LAS PRIMERAS CIFRAS

    Se trata, por tanto, de un gran fichaje para el Milan, que incorporará a Andrej Kostic a su plantilla, aunque se unirá al proyecto del Milan Futuro a partir de julio, una vez superados los habituales reconocimientos médicos previos a la firma del contrato que le vinculará al club de la Via Aldo Rossi durante los próximos años.

    La operación, según ha podido constatar Calciomercato.com, se cerrará mediante una venta definitiva por un importe de 3 millones de euros más bonificaciones, además de un porcentaje sobre la futura reventa del delantero nacido en 2007.

    Su integración en el sistema rossonero será gradual, pero el Milan ha dado un gran golpe al adelantarse a la numerosa competencia europea por uno de los prospectos más interesantes del panorama futbolístico europeo.

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