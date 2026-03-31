El pasado 19 de enero, el Milan y el Olimpia Milan participaron en una reunión con la NBA celebrada en Londres. En la capital inglesa se está planificando la creación de la NBA Europe, una liga de baloncesto en colaboración con la FIBA, una alternativa a la Euroliga de la que ya se vienen vislumbrando indicios desde hace unos meses. Doce grandes ciudades en el «elenco» como participantes fijos, más cuatro clasificadas por méritos deportivos (procedentes de la Liga de Campeones y de un torneo de fin de temporada), con la participación de clubes de primer nivel que dominan el mundo del fútbol, como el Manchester City y el París Saint-Germain (sin olvidar, por supuesto, al Real Madrid, que siempre ha sido un club polideportivo ganador en ambos deportes). Según se ha sabido, por parte del Olimpia Milano estuvieron presentes Ettore Messina y Christos Stavropoulos; por parte del Milan, Massimo Calvelli, director ejecutivo internacional de RedBird Development Group y miembro del consejo de administración del Milan, y Zlatan Ibrahimovic. Una señal inequívoca de que RedBird y el Milan están interesados en el proyecto, que debería ver la luz en octubre de 2027.
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Milán: a medianoche vence el plazo para entrar en la NBA Europe: esto es lo que se filtra sobre los movimientos de Cardinale
¿QUÉ ES NBA EUROPE?
«Pensamos en una combinación de equipos ya existentes, equipos nuevos y equipos de fútbol que quieran invertir también en el baloncesto», explicó en el pasado Mark Tatum, el vicecomisionado de la NBA que se está ocupando del asunto. «Para nosotros, este es un proyecto para siempre», declaró hace unas horas el comisionado Adam Silver a LaGazzetta dello Sport y a otros medios. En la cumbre de Londres, la NBA realizó una presentación detallada de la nueva Liga Europea, en la que se expusieron los parámetros económicos, el funcionamiento del torneo y los requisitos para la gestión de las franquicias. La cuota de entrada que se pedirá a las franquicias que quieran formar parte de la NBA Europe debería rondar, o incluso superar, los 500 millones, para convertirse en copropietarias de la Liga (de la que la NBA mantendrá el 50 %).
EL PLAZO
El tiempo se acaba: quienes estén interesados en entrar en la NBA Europe deberán presentar su oferta antes de la medianoche de hoy. La idea de Gerry Cardinale es presentar una oferta; también están en liza el Inter y el Olimpia. Queda por ver qué tipo de oferta se presentará, teniendo en cuenta que se habla de una tasa de 500 millones.
LAS DUDAS
«Esas incógnitas son, en parte, de carácter económico, porque RedBird sabe perfectamente que el proyecto requiere una gran inversión inicial —se ha hablado de una «cuota de inscripción» de 500 millones— y unos costes de gestión muy elevados. En parte, son incógnitas políticas. NBA Europe siempre ha sido un proyecto compartido por la NBA y la FIBA, la federación internacional de baloncesto, en oposición a la Euroliga. En los últimos días, sin embargo, han cambiado varias cosas. Adam Silver, comisionado de la NBA, ha sido claro: «Estamos convencidos de que, por el bien del baloncesto europeo, lo mejor sería una solución conjunta con la Euroliga, llegando a un acuerdo para un enfoque sistémico del crecimiento». NBA Europe se convertiría así en una estructura con tres pilares: la NBA, la FIBA y la Euroliga», informa La Gazzetta dello Sport.