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Mikey Moore, la joven promesa del Tottenham, revela el susto cardíaco que lo mantuvo postrado en cama durante seis semanas
Una enfermedad poco común frena a una estrella en ascenso
En noviembre de 2024, a Moore le diagnosticaron miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco, tras sufrir unos dolores repentinos en el pecho. El diagnóstico obligó al joven a guardar reposo absoluto durante seis semanas, lo que le prohibía realizar cualquier tipo de ejercicio justo cuando se estaba consolidando en el primer equipo del Tottenham.
Al recordar ese momento en la página web oficial del Tottenham, Moore dijo: «Estaba jugando muy bien, empezando a encontrar mi sitio en el primer equipo, y creo que fue justo antes del partido contra el Galatasaray. Entrené un par de días antes; creo que estaba listo para ser titular o salir al campo en ese partido, y luego fui a una clase de conducir esa noche y, de repente, sentí un dolor en el pecho.
El médico me llamó y me dijo simplemente: “Olvídate del fútbol por ahora”. Resultó que tenía miocarditis, que es un virus que se me fue al corazón y me provocó ese dolor. Tengo suerte de que lo detectaran a tiempo, porque no sé qué podría haber pasado después. Creo que estuve en cama seis semanas. No me permitían hacer ningún ejercicio».
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«Ahora me siento en plena forma»
El internacional juvenil inglés admitió que lidiar con el desgaste mental que le supuso la enfermedad fue todo un reto, sobre todo con los constantes rumores que circulaban sobre su estado físico. Ahora, tras recuperarse por completo y estar rindiendo a un gran nivel cedido en el Rangers, Moore está decidido a dejar atrás ese susto de salud.
Añadió: «Hubo muchos rumores en aquel momento y fue difícil lidiar con ellos. Esas seis semanas no fueron seis semanas de recuperación en el gimnasio como con una lesión habitual. Ahora mismo, me siento en plena forma. Me siento más o menos como cuando empecé a jugar en el Tottenham. Todo eso ya ha pasado. Lo he dejado atrás. Eso es todo, en realidad».
La cesión al Rangers pone de manifiesto su fortaleza
A pesar del susto, Moore ha demostrado su resistencia esta temporada al disputar 41 partidos con el Rangers, uno de los grandes clubes escoceses, en todas las competiciones. El extremo ha sido una pieza clave en la Premiership, donde ha jugado 27 partidos y ha sumado seis goles y dos asistencias, lo que ha contribuido a mantener al equipo en la lucha por el título.
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Un final de alto riesgo antes del regreso de los Spurs
Moore se enfrenta a un emocionante final de temporada, ya que el Rangers se encuentra a solo un punto del líder de la liga, el Hearts, y la lucha por el título de la Premiership escocesa entra en su recta final. El joven será fundamental en esta recta final antes de su regreso previsto al Tottenham a finales de junio, donde sigue bajo contrato hasta 2030. Tras haber demostrado su resistencia, se espera que compita por un puesto en la plantilla del primer equipo para la temporada 2026-27.