Mikey Moore, la joven promesa del Tottenham, revela el susto cardíaco que lo mantuvo postrado en cama durante seis semanas

En noviembre de 2024, a Moore le diagnosticaron miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco, tras sufrir unos dolores repentinos en el pecho. El diagnóstico obligó al joven a guardar reposo absoluto durante seis semanas, lo que le prohibía realizar cualquier tipo de ejercicio justo cuando se estaba consolidando en el primer equipo del Tottenham.

Al recordar ese momento en la página web oficial del Tottenham, Moore dijo: «Estaba jugando muy bien, empezando a encontrar mi sitio en el primer equipo, y creo que fue justo antes del partido contra el Galatasaray. Entrené un par de días antes; creo que estaba listo para ser titular o salir al campo en ese partido, y luego fui a una clase de conducir esa noche y, de repente, sentí un dolor en el pecho.

El médico me llamó y me dijo simplemente: “Olvídate del fútbol por ahora”. Resultó que tenía miocarditis, que es un virus que se me fue al corazón y me provocó ese dolor. Tengo suerte de que lo detectaran a tiempo, porque no sé qué podría haber pasado después. Creo que estuve en cama seis semanas. No me permitían hacer ningún ejercicio».