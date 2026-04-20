El magnífico gol individual de Rayan Cherki dio un giro emocionante al partido, y la intensidad no decayó: un minuto después el Arsenal empató cuando Kai Havertz aprovechó un grave error del portero Gianluigi Donnarumma. Ambos equipos estrellaron el balón en la madera en cuatro ocasiones; Eberechi Eze fue especialmente desafortunado, pues su disparo desde el borde del área impactó el poste y cruzó la línea de gol.

Poco después, Erling Haaland se tomó la revancha ante el Arsenal tras las burlas de Myles Lewis-Skelly hace más de un año y marcó el gol decisivo. Los visitantes siguieron buscando el empate y, en el séptimo minuto de añadido, Havertz, a quien Donnarumma ya había negado el gol de cerca, cabeceó ligeramente por encima del larguero.

Ahora el City, que recortó la diferencia con los Gunners de nueve a tres puntos, será líder por diferencia de goles si vence al Burnley el miércoles.

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