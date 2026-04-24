Mikel Arteta sigue siendo el favorito para ser el futuro entrenador del Barcelona, aunque no gane la Premier League con el Arsenal

Nadal ve a Arteta, técnico del Arsenal, como el sucesor ideal del Barcelona. Asegura que tiene el «ADN» necesario para liderar el club. Aunque Arteta afronta presión por ganar la Premier, su prestigio en Cataluña no depende de títulos.

Su labor para convertir a los Gunners en aspirantes constantes al título ha llamado la atención en España. Nadal destaca que su formación con Pep Guardiola y su evolución táctica en el Emirates encajan con los principios “cruyffianos” que el Barça busca en sus técnicos.