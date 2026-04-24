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Mikel Arteta sigue siendo el favorito para ser el futuro entrenador del Barcelona, aunque no gane la Premier League con el Arsenal
Se rumorea que Arteta podría volver al Camp Nou en el futuro
Nadal ve a Arteta, técnico del Arsenal, como el sucesor ideal del Barcelona. Asegura que tiene el «ADN» necesario para liderar el club. Aunque Arteta afronta presión por ganar la Premier, su prestigio en Cataluña no depende de títulos.
Su labor para convertir a los Gunners en aspirantes constantes al título ha llamado la atención en España. Nadal destaca que su formación con Pep Guardiola y su evolución táctica en el Emirates encajan con los principios “cruyffianos” que el Barça busca en sus técnicos.
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Nadal insiste en que la personalidad es más importante que los títulos en el Barça
En declaraciones a BetBrothers, Nadal afirmó que los periodos de mayor éxito del Barcelona se deben a entrenadores sin gran palmarés previo, como Guardiola y Luis Enrique, y destacó que lo esencial es la compatibilidad de estilos y una fuerte personalidad.
«El Barcelona ha tenido algunos de los mejores entrenadores sin que estos llegaran precedidos de títulos», afirmó. «Guardiola venía del equipo B, Luis Enrique también. Se trata de ver una personalidad, un estilo que pueda adaptarse de forma natural».
Su brillante etapa en el Arsenal le sirve como una prueba de aptitud perfecta
En Londres, Arteta ha renovado la plantilla del Arsenal y ha impuesto un estilo de posesión similar al del Barcelona. Nadal destacó que su capacidad para gestionar expectativas y egos en una institución de élite lo convierte en el perfil ideal para el Camp Nou.
«Arteta empezó con Guardiola, pero ahora, en el Arsenal, está viviendo una etapa brillante», añadió Nadal. «No siempre hay que fijarse en los títulos del currículum; también cuenta la capacidad de aportar algo distinto. No solo porque fuera jugador del Barcelona, sigo pensando que puede liderar al equipo».
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Arteta sigue centrado en poner fin a la sequía de títulos del Arsenal
A pesar de las especulaciones sobre su futuro, la prioridad de Arteta es afrontar las últimas jornadas de la Premier League, donde el Arsenal busca su primer título de liga en más de dos décadas. Los Gunners han caído al segundo puesto tras dos derrotas consecutivas, lo que ha permitido al Manchester City liderar por diferencia de goles.