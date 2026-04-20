Mikel Arteta «no quiere asumir la responsabilidad» del fracaso del Arsenal en la lucha por el título, según un experto en lenguaje corporal, quien cree que el español sabe que está «sentenciado» y que probablemente será destituido pronto

Tras la dolorosa derrota 2-1 ante el Manchester City, el analista de comportamiento Darren Stanton afirma que Arteta ya no parece seguro en su puesto. Añade que el técnico del Arsenal culpa a sus jugadores para proteger su reputación.

«Mikel Arteta parecía ansioso y estresado antes del partido», declaró Stanton a OLBG. «Sus sonrisas no eran sinceras; parecía tenso. Ahora, en la rueda de prensa, se le nota enfadado. Parece molesto por encontrarse otra vez en esta situación, como tras perder contra el Bournemouth, y, lamentablemente para los jugadores del Arsenal, no creo que su entrenador quiera asumir la responsabilidad. Prefiere cargarla sobre el equipo en vez de aceptarla él».