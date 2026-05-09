Mikel Arteta, entre risas, responde a las críticas de Wayne Rooney sobre las celebraciones del Arsenal

Sin embargo, las celebraciones del Arsenal recibieron críticas de la leyenda del Manchester United, Rooney. Como comentarista, afirmó que el equipo se había pasado de la raya porque aún no había ganado el trofeo.

«Se merecen estar en esta posición, pero aún no lo han ganado», dijo Rooney en Amazon Prime. «Las celebraciones son un poco excesivas. Celebra cuando ganes».

Arteta se mostró divertido al ser preguntado por los comentarios durante la rueda de prensa del viernes y restó importancia a las críticas.

«No sabía nada, hay que respetar todas las opiniones y situarlas en su sitio», respondió. Al preguntarle dónde debían colocarse, añadió: «Donde deben estar. No lo sé. Eso no es importante».