Mikel Arteta elogió a Bukayo Saka, autor del gol de la victoria, y al «impresionante» Viktor Gyokeres, y admitió que se disculpó con el plantel del Arsenal tras eliminar al Atlético de Madrid de la Liga de Campeones

El Arsenal acabó con 20 años de espera para regresar a la máxima competición europea tras ganar 2-1 en el global al equipo de Diego Simeone. Después del partido de vuelta, Arteta elogió al internacional inglés Saka, autor del gol decisivo en el Emirates Stadium. El canterano de Hale End aprovechó un error defensivo y sentenció la eliminatoria, confirmando su papel como rostro de la era actual del club.

«Tenía que ser alguien muy especial y, sin duda, él lo es para mí, para los chicos y para todos los que forman parte de este club», declaró Arteta a Amazon Prime. «Si tenía que ser alguien quien marcara ese gol, probablemente tenía que ser él».