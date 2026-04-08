Mikel Arteta elogia a los «mágicos» suplentes Kai Havertz y Gabriel Martinelli por su decisiva contribución, ya que el Arsenal marcó en los últimos minutos para derrotar al Sporting de Lisboa en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones

En declaraciones a Amazon Prime tras el pitido final, Arteta expresó su satisfacción por el resultado y la calidad del gol de la victoria. «Estoy muy contento por haber ganado a domicilio en los cuartos de final de la Liga de Campeones contra un equipo que llevaba sin perder en casa no sé cuánto tiempo», afirmó el entrenador del Arsenal. «Creo que la última vez fue probablemente también en Europa, lo que demuestra lo difícil que es. Al final, un momento mágico de los delanteros nos dio la victoria. Ha sido precioso y ese es el impacto que necesitas cuando llegas a esta fase de la temporada. Todo el mundo tiene que aportar algo y sin duda lo han hecho esta noche».

A pesar de la victoria, Arteta admitió que a su equipo le costó encontrar el ritmo en el último tercio del campo, y a Martín Zubimendi le anularon un gol por fuera de juego en la jugada previa tras la revisión del VAR. Arteta señaló que su equipo tenía que ser más certero para desmontar a un Sporting resistente que se ha mostrado formidable en su propio campo.

«Sí, porque cuando llegábamos al último tercio y nos quedábamos ahí, nos faltaba el último paso», respondió Arteta cuando se le preguntó si temía que su equipo no marcara. «Teníamos que ser un poco más precisos, más rápidos, más eficientes para romper su bloque. Nos anularon un gol y hubo dos o tres ocasiones en las que estuvimos cerca, pero nos faltó ese último pase».