Mikel Arteta desvela lo que le dijo a Max Dowman antes de la decisiva entrada en juego del joven del Arsenal en la victoria contra el Everton

En un partido que parecía abocado a un frustrante empate, Arteta recurrió a la juventud para encontrar la clave del éxito. El entrenador del Arsenal reveló que no abrumó a Dowman con complejos esquemas tácticos ni tareas defensivas. En su lugar, le transmitió un mensaje breve y lleno de confianza para inspirar al joven a hacer historia en el Emirates Stadium. La victoria se selló de forma espectacular cuando Dowman se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Premier League con solo 16 años y 73 días.

Cuando se le preguntó qué le había dicho al joven prodigio en la banda, Arteta respondió: «Ve y haz lo tuyo y gánanos el partido... Le dije que estos son los momentos de la temporada en los que tiene que pasar algo especial, y él sabe que tiene la capacidad, que yo tengo que darle la oportunidad y que él estará a la altura».