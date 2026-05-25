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Mikel Arteta desvela el sorprendente momento en el que supo que el Arsenal ganaría la Premier League 2025-26
Un triunfo histórico para los Gunners
El Arsenal por fin ha vuelto a lo más alto del fútbol inglés al ganar la Premier League 2025-26, acabando con más de dos décadas de espera. Tras tres subcampeonatos seguidos, el equipo de Arteta mostró la fortaleza mental necesaria para superar al City.
El título se confirmó a principios de semana, cuando el Manchester City cedió puntos ante el Bournemouth, lo que permitió a los Gunners celebrarlo ante su afición el domingo. Tras la victoria 2-1 sobre el Crystal Palace en Selhurst Park, Arteta reflexionó sobre el camino y señaló los momentos clave que le hicieron creer que este año sería diferente.
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Los fundamentos de la pretemporada y el compromiso de los jugadores
Arteta cree que las semillas del éxito se sembraron antes de empezar la temporada. Para él, más importante que la inversión en fichajes fue el cambio de mentalidad que logró el grupo en la pretemporada.
En palabras a BeIN Sports, Arteta explicó: «El primer momento clave fue la reunión de pretemporada, justo antes de enfrentar al Manchester United. Reuní al plantel y les pregunté qué estaban dispuestos a hacer por el equipo. Respondieron que cualquier cosa, y ahí supe que teníamos la profundidad y calidad para competir en todas las competiciones».
Y añadió: «Su respuesta fue inmediata e increíble, y no se quedó en palabras: es fácil decirlo en una reunión, pero luego hay que demostrarlo durante una temporada de diez meses. Los chicos merecen todo el reconocimiento porque lo han hecho de forma increíble».
El sorprendente giro de los acontecimientos en el Etihad
Sorprendentemente, Arteta reveló que perder contra el Manchester City fue el momento en que se sintió más seguro de ganar. Esa derrota confirmó el progreso del Arsenal y su capacidad para competir al más alto nivel europeo.
«El segundo momento fue cuando perdimos en el campo del Manchester City», explicó Arteta. «Ese día pensé: “Vamos a ganarlo”. Entré al vestuario, observé a los jugadores y, antes de hablar, noté su dolor. Ahí comprendí que estábamos cerca de ganarlo. Desde ese instante nos enfocamos en lo necesario para ser campeones y la reacción fue inmediata».
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Los Gunners buscan más triunfos en Budapest
El Arsenal debe centrar ahora toda su atención en la final de la Liga de Campeones que se disputará en Budapest, con el objetivo de destronar al actual campeón, el París Saint-Germain. La concentración en el seno del Arsenal sigue siendo inquebrantable en su intento por lograr un doblete histórico, y la gran final está prevista para el 30 de mayo.