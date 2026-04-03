Mikel Arteta defiende a once jugadores del Arsenal por no presentarse con sus selecciones nacionales, mientras se intensifica la lucha de los Gunners por el triplete

La magnitud de los recientes problemas físicos del Arsenal se convirtió en un tema de gran debate durante el parón internacional de marzo, ya que los Gunners representaron casi la mitad del total de bajas internacionales de la Premier League. De los 23 jugadores de toda la liga que se retiraron de sus respectivas convocatorias, 11 pertenecían al club del norte de Londres, lo que desató el debate sobre si el club estaba siendo demasiado cauteloso en su lucha por conquistar títulos en múltiples frentes.

En una rueda de prensa celebrada el viernes, Arteta abordó la coordinación del club con las selecciones nacionales y declaró: «Tenemos una relación y una comunicación muy buenas con la mayoría de las selecciones nacionales, y sin duda también con Thomas [Tuchel]. Hemos prestado todo nuestro apoyo en todo momento. Cuando hay que comunicar el estado de cada jugador, siempre somos sinceros y había que tomar una decisión médica. La conclusión estaba clara».