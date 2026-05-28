A pocos días de la final de la Liga de Campeones, Arteta recordó su vínculo con Luis Enrique. Se conocieron en el Barcelona, cuando él era canterano y el asturiano ya era un referente. El técnico del Arsenal evocó el apodo que le puso el entrenador del PSG y destacó su firmeza al mantener su estilo pese a las presiones externas.

En una entrevista con MARCA, Arteta afirmó: «Lo recuerdo con cariño por cómo trataba a los jóvenes y por cómo era como jugador. Como entrenador, ha mostrado el liderazgo para seguir su camino pese al ruido en su contra y acabar ganando. Es un ejemplo para todos».