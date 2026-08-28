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Mikel Arteta confirma un doble impulso para la convocatoria del Arsenal en su visita al Aston Villa, mientras Bruno Guimaraes y Ezri Konsa se acercan a sus debuts
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Nuevas caras listas para Villa Park
El Arsenal podría estar listo para dar rienda suelta a sus mediáticos fichajes del verano mientras se prepara para una complicada visita al Aston Villa. Arteta ha confirmado que tanto Konsa como Guimaraes están cerca de recuperar plenamente la forma después de perderse la cómoda victoria en la jornada inaugural contra el Coventry City.
Arteta se mostró especialmente optimista con respecto a Konsa, que llegó procedente del rival del lunes a principios de este verano. El defensa internacional inglés parece haberse recuperado por completo y pelea por un puesto en la convocatoria. Al hablar del estado actual del central, el técnico del Arsenal dijo a los periodistas: "Está entrenando realmente bien y está disponible para ser seleccionado".
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Guimaraes, cerca de volver
La situación del maestro brasileño del centro del campo es algo más delicada, aunque el panorama sigue siendo positivo. Guimaraes participó en la victoria en la Community Shield sobre el Manchester City a principios de este mes, pero recientemente ha estado de baja por una leve distensión en el muslo. Arteta quiere asegurarse de que no se fuerce demasiado pronto el regreso del exjugador del Newcastle, controlando cuidadosamente su carga de trabajo durante la preparación del viaje a las West Midlands.
Ofreciendo una actualización detallada sobre la evolución del centrocampista, Arteta explicó: "Simplemente hemos gestionado los últimos días con él. Ha estado sobre el césped realizando sesiones de entrenamiento. Simplemente hemos estado controlando la carga. Podría estar disponible".
Noticias dispares en el parte de lesiones
Aunque los posibles debuts de Konsa y Guimaraes invitan a la celebración, las noticias sobre lesiones no son del todo positivas en el resto de la plantilla. Jurrien Timber, que ha estado lidiando con un problema en la ingle, no llegará a tiempo para el duelo del lunes por la noche pese a mostrar signos de mejoría.
Arteta ofreció una valoración sincera sobre el plazo de recuperación de Timber y señaló que al defensa todavía le queda una o dos semanas para volver a estar plenamente disponible. «Jurrien está progresando realmente bien», dijo Arteta sobre el neerlandés. «Es la tercera semana consecutiva en la que hemos aumentado su carga. Si todo va bien, podemos dar un paso más la próxima semana».
- AFP
Continúa la reestructuración defensiva
La mayor preocupación para la zaga del Arsenal sigue siendo la prolongada ausencia de William Saliba. El francés, que ha sido una piedra angular del éxito defensivo del club en las últimas campañas, estará un periodo importante de baja debido a una persistente lesión de espalda. Preguntado por las últimas novedades sobre el influyente francés, el técnico ofreció una actualización desalentadora para la afición del Emirates: «Willy va a tardar un tiempo».
Con Saliba no disponible, el foco pasa a quienes tienen la tarea de cubrir el vacío junto a Gabriel Magalhaes. Cristhian Mosquera ha rendido de forma admirable en las primeras semanas de la temporada, pero el regreso de Konsa añade una nueva dimensión a las opciones defensivas de Arteta.
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