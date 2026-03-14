Getty Images Sport
Traducido por
Mikel Arteta afirma que Max Dowman está a la altura de «los mejores del mundo», en respuesta al histórico gol de la Premier League marcado contra el Everton
Un momento sensacional en el Emirates
Tras la reñida victoria, Arteta se mostró visiblemente emocionado por el ambiente y la importancia del resultado. Al reflexionar sobre el emocionante final en el que el Arsenal logró finalmente romper la obstinada defensa del Everton, el español calificó la tarde de «sensacional» y «uno de los mejores momentos» que ha vivido desde el banquillo. A pesar de los 13 disparos en la primera parte, Arteta siguió confiando en que su equipo encontraría el gol, destacando el increíble deseo del equipo en los últimos meses. Ese gol llegó finalmente en el minuto 89, cuando un centro de Max Dowman provocó un error de Jordan Pickford, lo que permitió a Gyokeres empujar el balón a la portería vacía. Momentos después, el joven de 16 años se aseguró un lugar en la historia al despejar un córner en los últimos compases del partido y emprender una impresionante carrera en solitario de 75 yardas para colar el balón en la portería vacía.
- Getty Images Sport
La decisión de confiar en un adolescente
El punto de inflexión del partido fue la entrada de Dowman a falta de 15 minutos para el final. Arteta explicó que la decisión se basó en la increíble serenidad del joven y en su rendimiento en los entrenamientos, y afirmó: «Creo que hay que dar continuidad a las decisiones que se toman. Hay que verlo entrenar cada día; lo hace frente a estos defensas que, en mi opinión, son los mejores del mundo».
El entrenador señaló: «Era su momento, probablemente porque no parece que le afecten ni la ocasión, ni el rival, ni el partido», destacando cómo el jugador de 16 años se crece incluso cuando se enfrenta a los defensas titulares de élite del Arsenal.
Instrucciones sencillas para los suplentes
Cuando la tensión estaba en su punto álgido, el mensaje de Arteta a su banquillo fue extraordinariamente directo. Animó a sus suplentes, entre ellos Dowman y Viktor Gyokeres, a que «salieran al campo, hicieran lo suyo y nos dieran la victoria». El entrenador destacó que, cuando el equipo necesita un revulsivo, confía en que sus jugadores aporten ese «toque especial».
- Getty Images Sport
Mantener los pies en la tierra ante el revuelo
A pesar de la euforia que ha suscitado el hecho de que Dowman se haya convertido en el goleador más joven de la historia de la liga, con 16 años y 73 días, Arteta se apresuró a moderar las expectativas. Cuando se le preguntó si la estrella de la cantera podría ser titular en los próximos partidos, el entrenador respondió: «¡Tranquilos! Bajemos a tierra y disfrutemos del momento». En su lugar, se centró en el espíritu colectivo de la plantilla, elogiando su «ganas de ganar», ya que siguen compitiendo en cada torneo como si fuera el último.
Anuncios