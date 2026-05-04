Mikel Arteta afirma que las dos buenas noticias sobre lesiones permiten al Arsenal plantear «partidos diferentes» contra el Atlético de Madrid, y el entrenador «está deseando» que llegue el duelo de la Liga de Campeones

En la víspera del crucial duelo en el Emirates Stadium, Arteta confirmó la noticia que los hinchas del Arsenal esperaban: Odegaard y Havertz, ausentes la semana pasada, están disponibles. Tras el tenso 1-1 en la ida en España, recuperar a estos dos delanteros clave inyecta un impulso anímico y táctico al equipo londinense.

«Están disponibles, están en la convocatoria, los dos», confirmó Arteta al ser preguntado por sus lesiones. Y añadió: «Es genial, porque necesitamos opciones y la capacidad de jugar diferentes partidos mañana, desde el principio o más adelante. Así que es una muy buena noticia tenerlos de vuelta».