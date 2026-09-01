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Mikel Arteta admite que la presión por defender el título en el Arsenal ya está en marcha tras la ajustada victoria contra el Aston Villa
Arteta siente la presión en la defensa del título
El Arsenal puede que solo lleve dos partidos en la defensa de su título de la Premier League, pero Arteta ya siente la presión de sumar puntos. El conjunto londinense mantuvo el pleno de victorias en este inicio de temporada el lunes, cuando un gol de Bukayo Saka en la segunda parte selló un triunfo por 0-1 a domicilio sobre el Aston Villa. Es la séptima vez en las últimas ocho temporadas que el Arsenal gana sus dos primeros partidos de una campaña de la Premier League, y la quinta consecutiva.
Arteta se mostró sincero sobre la carga emocional del inicio de curso. Dijo a Sky Sports tras el pitido final: "Estamos en el segundo partido y es como: '¡tenemos que ganar este partido!' Sabemos que el año pasado fue igual. Conocemos el nivel, sabemos lo difícil que es para todos los equipos sumar puntos en esta liga, así que tenemos que estar muy orgullosos esta noche. Es una victoria enorme. Es un campo difícil al que venir y llevarse los tres puntos. Creo que lo merecimos".
- AFP
El entrenador recuerda momentos dolorosos
Arteta también reveló cómo la agonía de la dramática derrota tardía de la temporada pasada en Villa Park impulsó su victoria del lunes. Al reflexionar sobre la importancia del resultado tras la decepción de la temporada pasada en el mismo escenario, Arteta admitió que aquella derrota anterior dejó una cicatriz duradera en su mente.
«Eso seguía ahí dentro», explicó. «Hablé con los jugadores sobre ello. Esa imagen, con los jugadores en el suelo, totalmente destrozados. Fue muy difícil de asimilar y utilizamos eso para aportar energía, para tener más convicción y confianza, para entender la dificultad del reto que teníamos por delante, especialmente contra un equipo que tuvo tanto éxito el año pasado y que luego perdió hace unos días de forma muy contundente».
«Esperas una reacción y este estadio es realmente difícil, uno para los grandes partidos, y ellos hacen que esos momentos cuenten. Hoy, cuando tuvimos que sufrir, sufrimos y cuando tuvimos que ser realmente dominantes, lo fuimos. Así que estoy realmente satisfecho».
Las caras nuevas dejan su huella
El partido también dejó hitos importantes para varias personas, incluidos los debuts de Bruno Guimaraes y Ezri Konsa. Este último entró en acción contra su antiguo club tras la preocupación por unas molestias de Cristhian Mosquera, y se mostró notablemente cómodo en el centro de la zaga del Arsenal. Arteta expresó su satisfacción por la manera en que sus refuerzos defensivos manejaron la presión, y elogió en concreto la serenidad mostrada por el internacional inglés en un escenario de alta exigencia lejos de casa.
«Ezri debuta en circunstancias realmente difíciles; no es fácil emocionalmente venir aquí y jugar. Pero parece muy sereno, muy tranquilo, con todo bajo control. Por todas esas razones, creo que esa es la razón por la que ganamos el partido. Sobre Mosquera, está bien, pero sentía que estaba a punto de tener algo, y por eso tenemos el banquillo que tenemos, y por eso tuvimos que meter a Ezri. Sabíamos que si teníamos una lesión en la línea defensiva con Jurrien fuera, íbamos a tener muchos problemas, así que tuvimos que recurrir a Ezri», dijo Arteta.
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Solidez defensiva y el hito de no conceder ningún disparo
Quizá la estadística más impresionante del encuentro fue la capacidad del Arsenal para limitar al equipo de Unai Emery a cero disparos a puerta. En un estadio conocido por su ambiente hostil y por los partidos con muchos goles, la línea de cuatro defensiva del Arsenal se mantuvo disciplinada durante los 90 minutos.
Arteta se deshizo en elogios al valorar la actuación defensiva y declaró: "En la Premier League, fuera de casa, cuando vienes a enfrentarte a plantillas de esta calidad, a entrenadores de esta calidad, y saben cómo hacerte la vida realmente difícil, tienes que estar a tu mejor nivel. Lo hicimos realmente bien de forma constante durante todo el partido y también a nivel individual".
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