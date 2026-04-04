Mikel Arteta admite que la derrota del Arsenal ante el Manchester City en la final de la Carabao Cup, calificada como «golpe bajo», les dolerá «durante los próximos 30 años»

El español insistió en que el recuerdo de la derrota debe servir de lección permanente para su equipo, aún en fase de desarrollo. Cree que la amargura de perder una gran final es un catalizador necesario para el éxito futuro.

«Durante la primera parte, es como una bola de veneno que tienes en el estómago», admitió Arteta, según cita The Guardian. «Hay que sacársela lo antes posible. ¿Cómo puedo usar eso para mejorar yo mismo, para mejorar el equipo?».

«Hay una parte que creo que tiene que estar ahí y creo que esto no va a desaparecer en los próximos 30 años. Porque cuando tienes la oportunidad de ganar una final en Wembley, tienes que aprovecharla. Así que eso tiene que quedarse ahí. Y eso forma parte de quién vas a ser en las próximas semanas, en los próximos meses, en los próximos años. Aprende de eso y asegúrate de que ese fuego sigue ardiendo en tu interior, recordando lo que pasó».