Mikel Arteta admite que el PSG es «el mejor del mundo», pero promete llevar al Arsenal a «otro nivel» tras la decepción de la Liga de Campeones

Tras la derrota en el Puskas Arena, Arteta se centró de inmediato en el mercado de fichajes de verano y pidió actuar con decisión para acercarse a la élite europea. Anticipó un periodo de traspasos intenso, pues los Gunners quieren consolidar su éxito liguero y dar un paso más en Europa la próxima temporada.

«Primero pasaré unos días con mi familia, luego empezaremos a analizar lo que hemos hecho», afirmó tras el partido. «Tomaremos decisiones importantes para alcanzar otro nivel; debemos ser muy ambiciosos, rápidos e inteligentes». El club ya se ha relacionado con refuerzos de alto nivel, y los informes sugieren que el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez es el principal objetivo para reforzar la delantera.



