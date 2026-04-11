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«¡Mienten!»: el enfadado presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, critica a la FIFA y la UEFA y pide reglas «al estilo del baloncesto»
Acusaciones de deshonestidad en las altas esferas
De Laurentiis, dueño del Nápoles, criticó a la FIFA y la UEFA por quedarse los ingresos de los grandes torneos.
«Ganan demasiado dinero, los ingresos deberían ir a los clubes, no a las federaciones», afirmó. «Dicen que distribuyen la riqueza, pero mienten». El productor de cine, ahora magnate del fútbol, cree que la actual dinámica de poder favorece a las federaciones y no a los inversores que pagan los salarios de los jugadores.
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Reclamaciones de indemnización internacional
De Laurentiis criticó el calendario internacional y afirmó que las selecciones explotan a los clubes. Propuso reducir los partidos de mitad de temporada para crear una única ventana internacional de dos meses y exigió que las federaciones paguen por usar a los jugadores.
Insistió en la necesidad de un seguro que cubra las lesiones de los jugadores con sus selecciones: «Quiero saber por qué no existe. ¿Por qué la UEFA y la FIFA no lo incluyen? Si un futbolista se lesiona y está un mes de baja, deberían compensarnos con una cantidad fija; si la ausencia se alarga, más dinero. Si no puede jugar un año, deberían cubrir el coste de fichar a un reemplazo de nivel similar. Si quieren a nuestros jugadores, que los paguen: si ganan 10 millones al año, por un mes deberían darme un millón. ¿Por qué debería cedérselos gratis? Son de mi propiedad, no de la suya. Es demasiado fácil para ellos llevarse a 15 jugadores sin pagarles, o recibir dinero bajo mano de los agentes para convocarlos a la selección nacional. Es poco profesional, pero está ocurriendo en Italia».
Tiempo efectivo e influencia del baloncesto
Más allá de las disputas económicas, De Laurentiis cree que el espectáculo sobre el terreno de juego no capta la atención de la Generación Z. Para contrarrestarlo, propone un cambio drástico: sustituir las mitades de 45 minutos por dos partes de 25 minutos efectivos, al estilo de la NBA.
«Los jóvenes han crecido con el móvil: tienen pasión, pero no paciencia. Solo ven un partido de dos horas si están en el estadio. Debemos dividirlo en dos partes de 25 minutos cada una, con tiempo efectivo, como en baloncesto», explicó. Hoy los árbitros deciden el descuento; discuto con la FIGC porque hay anarquía. El fútbol es una industria y ellos no lo entienden. Invertimos mucho y hay demasiada gente hablando».
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Una nueva visión para la FIGC
Cerca de las elecciones de la FIGC, De Laurentiis pidió que un político, no un exjugador, dirija el fútbol italiano y negociar reformas fiscales y burocráticas con el Gobierno. También criticó a los agentes, a quienes llamó proveedores que cobran demasiado y no ayudan en los problemas reales.
«No hace falta un exjugador; necesitamos alguien que dialogue con el Gobierno y consiga lo que nunca tuvimos», afirmó. «Debemos colaborar: si queremos resolver temas fiscales y burocráticos, nos tienen que ayudar. Necesitamos personas creíbles que hablen con los ministros y resuelvan los problemas. Gabriele Gravina solo buscó protegerse, y Gennaro Gattuso pareció perdido. Esto genera ansiedad; para triunfar hay que estar sereno».