Michail Antonio expresa su «decepción» y culpa a Graham Potter de su salida del West Ham, tras poner fin a una etapa de diez años a raíz de un terrible accidente de tráfico

El veterano delantero no ocultó sus sentimientos respecto a cómo concluyó su larga etapa en el London Stadium. Tras haber sido un goleador fiable durante una década, esperaba más lealtad por parte de la directiva tras su terrible accidente. Afirmó: «Me sentí muy decepcionado. Para ser sincero, sentí que, tras estar en el club durante 10 años, ser uno de sus jugadores principales durante 10 años, jugar hasta el día en que tuve el accidente de coche —fui titular en la mayoría de los partidos hasta ese día—, habría pensado que me habrían dado la oportunidad de intentar demostrar mi valía después y me habrían ofrecido un contrato. Pero al fin y al cabo, el fútbol es un negocio, y ellos consideraron que estaban listos para prescindir de mí; es lo que hay, así que decidieron seguir adelante y yo también».