AFP
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Michail Antonio culpa a Graham Potter tras el descenso del West Ham con la crítica de que «no entendió la cultura del club»
Potter no entendió la «cultura» de los Hammers.
En una entrevista con The i Paper tras el descenso del West Ham, Antonio fue claro: “Graham Potter llegó y cambió demasiado. Un técnico debe entender la cultura del club, y creo que no lo hizo. Se deshizo de los veteranos: yo, Lukasz Fabianski, Aaron Cresswell, Vladimir Coufal y Edson Álvarez, el capitán de México”.
«Graham Potter llegó e intentó cambiar demasiado. Un entrenador debe entender la cultura del club, y no creo que lo hiciera. Se deshizo de todos los veteranos: yo, Lukasz Fabianski, Aaron Cresswell, Vladimir Coufal y Edson Álvarez, el capitán de México».
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Llevando al equipo hacia el vacío
Antonio criticó las quejas públicas de Potter sobre la falta de liderazgo en el vestuario, recordándole que fue él quien marginó a los jugadores más experimentados. El internacional jamaicano afirmó que la plantilla quedó en una «mala situación» antes de que la temporada 2025-26 arrancara, debido a esos cambios tácticos y de plantilla.
Potter fue destituido en septiembre de 2025 tras ganar solo seis de 25 partidos, y su sucesor, Nuno Espíritu Santo, tampoco mejoró el rumbo de los Hammers.
Antonio lo dejó claro: «A las tres o cuatro semanas de deshacerse de esos jugadores y de que empezara la temporada, lo primero que dice es: “No tenemos líderes en el vestuario”. ¿Cómo puedes decir que no tienes líderes si te has deshecho de todos? Siento que fue Graham Potter quien puso al equipo en una mala situación.
«Al principio pensaba que solo bajando de categoría el club y el propietario lo entenderían. Ahora, tras dejar atrás la frustración, me da pena por los chicos y quiero que al club le vaya bien; antes solo estaba enfadado con todo».
Las tensas relaciones con Karren Brady
El delantero admitió que su relación con la vicepresidenta Karren Brady se deterioró tras su grave accidente de coche. Al principio valoró su apoyo personal, pero luego las negociaciones de su contrato se tornaron “despiadadas”: le ofrecieron 5.000 libras a la semana sin posibilidad de volver al primer equipo.
Al recordar la conversación, Antonio dijo: «Si me vas a ofrecer un contrato y no puedo jugar en el primer equipo, al menos que sea mejor que el de los sub-21». Ella respondió: «Ellos no se han roto una pierna en un grave accidente de coche; no sabemos cuál será el resultado». Yo solo dije: «Vale». Muchas gracias».
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Vivir en Catar bajo el fuego de los cohetes
Antonio, que ahora juega en el Al-Sailiya de Catar, no ha tenido un comienzo tranquilo. Su llegada a Oriente Medio coincidió con una escalada del conflicto regional, lo que le llevó a vivir experiencias aterradoras durante sus primeros días en el país.
Desde su hotel, Antonio relató: «El primer día no paraban de caer bombas, fue aterrador. Miraba por la ventana y veía el fuego de los cohetes pasar frente a mi habitación. El hotel temblaba. Pero, aparte de eso, todo fue bien».