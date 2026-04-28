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Michael Owen pide al Manchester United que dé a Rasmus Hojlund «una oportunidad justa» la próxima temporada
Owen critica el sistema «deteriorado» del United
Tras la victoria 2-1 del United sobre el Brentford, el exdelantero del Manchester United expresó su deseo de que Hojlund regrese al equipo la próxima temporada. El delantero, cedido al Nápoles tras una segunda temporada difícil en la que solo marcó cuatro goles en la Premier League, no debería ser culpado, según Owen, sino la falta de cohesión del equipo.
«No importa quién juegue arriba, es difícil juzgar cuando el equipo no funciona», afirmó Owen a Premier League Productions. «Los delanteros son el último eslabón; si la cadena se rompe, no tienen sentido. Me encantaría ver a Hojlund de nuevo y comprobar su nivel. Jugó en un United desestructurado, sin conexión entre líneas y que jugaba mal. ¿Quién puede decir que no es bueno? Ahora lo está haciendo muy bien en Italia».
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El impacto de Carrick
Desde la salida de Hojlund, Carrick ha estabilizado al United y le ha dado un juego más fluido. Owen destaca la mejora de Sesko, autor del gol de la victoria ante el Brentford que le elevó a seis tantos en 12 partidos, como ejemplo de que un equipo engrasado potencia a un delantero. Opina que Hojlund también se beneficiaría de la actual táctica.
«Sesko... era difícil juzgarlo, pero ahora que la cadena en todo el equipo está funcionando de verdad, se ve a un tipo de jugador diferente», añadió Owen. «Me pregunto cuánto potencial se ha desperdiciado durante muchos años. Todo el mundo dice que los fichajes han sido malos y puede que sea así, pero a veces quizá no se les da una oportunidad justa porque no reciben el apoyo necesario».
Giggs se suma a las peticiones para que Hojlund vuelva
Owen no es el único exjugador que pide una segunda oportunidad para el danés. La leyenda Ryan Giggs coincide: Hojlund tuvo mala suerte al ser el único ‘9’ en su primer año. Giggs cree que la competencia entre Hojlund y Sesko aportaría la rivalidad interna que el United ha echado de menos. El rendimiento del danés en Italia ha llamado la atención: ha marcado 10 goles en 29 partidos de liga bajo la dirección de Antonio Conte.
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El escollo del fichaje del Nápoles
Aunque crecen las peticiones para recuperarlo, el United tiene un gran obstáculo contractual: el acuerdo de cesión con el Nápoles incluye una cláusula de compra obligatoria de unos 38 millones de libras si el equipo italiano se clasifica para la Liga de Campeones. El director deportivo del Nápoles, Giovanni Manna, ya ha declarado que «no hay dudas» sobre el deseo del club de quedarse con el delantero de forma definitiva.
Mientras Hojlund sea clave en el proyecto a largo plazo del Diego Armando Maradona, el United poco podrá hacer. Solo si Napoli no cumple las condiciones del préstamo, Owen y Giggs verían cumplido su deseo de que el fichaje de 72 millones regrese al Teatro de los Sueños para empezar de cero.