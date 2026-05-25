Esto puede complicar la tarea de Arne Slot o de quien renueve la plantilla, pues en las próximas semanas se irán varios jugadores clave de la Premier League.

Los veteranos Andy Robertson y Mohamed Salah ya se despidieron de Anfield y buscan nuevos retos.

Ibrahima Konaté también podría marcharse como agente libre, y el trío de centrocampistas formado por Dominik Szoboszlai, Curtis Jones y Alexis Mac Allister, junto con el portero brasileño Alisson, ha generado rumores de salida.

Todos ellos requieren reemplazo, y Salah, con 257 goles, deja el vacío más grande. Se han mencionado varios candidatos para ocupar su puesto en la banda derecha, pero ¿optará el Liverpool por un sustituto inmediato del cuatro veces ganador de la Bota de Oro o apostará por una estrategia a largo plazo?