Con la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain a la vuelta de la esquina, Vincent Kompany arriesgó con siete cambios en el once. Harry Kane, Olise y Luis Díaz empezaron en el banquillo, y Jonathan Tah portó el brazalete de capitán por primera vez.

La decisión pareció fallar cuando el Heidenheim, que celebraba su partido 100 en la Bundesliga, aprovechó la falta de cohesión bávara. Budu Zivzivadze abrió el marcador en el minuto 22 con un cabezazo, y Eren Dinkçi amplió la ventaja nueve minutos después tras asistencia de Marnon Busch.