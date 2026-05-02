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Michael Olise marcó el empate en el último suspiro en un partido de seis goles, tras dejar en el banquillo a Harry Kane y Luis Díaz antes de la final de la Liga de Campeones
Kompany se arriesga con la rotación de la plantilla de cara al partido contra el PSG
Con la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain a la vuelta de la esquina, Vincent Kompany arriesgó con siete cambios en el once. Harry Kane, Olise y Luis Díaz empezaron en el banquillo, y Jonathan Tah portó el brazalete de capitán por primera vez.
La decisión pareció fallar cuando el Heidenheim, que celebraba su partido 100 en la Bundesliga, aprovechó la falta de cohesión bávara. Budu Zivzivadze abrió el marcador en el minuto 22 con un cabezazo, y Eren Dinkçi amplió la ventaja nueve minutos después tras asistencia de Marnon Busch.
Goretzka impulsa la remontada tras los cambios realizados en el descanso
El Bayern respiró justo antes del descanso gracias a un tiro libre de Leon Goretzka desde 25 metros que se coló por la escuadra. Para la segunda parte, Kompany metió a Kane, Olise, Díaz y Kimmich, y el partido se inclinó.
El asedio surtió efecto en el 57’: Goretzka marcó su segundo tanto al empujar el balón al segundo palo tras un córner de Olise. El Bayern rozó la remontada cuando Kimmich golpeó la madera, pero los visitantes siguieron peligrosos al contraataque en una frenética segunda parte.
El golazo de Zivzivadze deja atónito al Bayern
A 15 minutos del final, Zivzivadze recorrió la banda izquierda, superó a Olise y marcó un golazo que devolvió la ventaja al Heidenheim y dejó al campeón al borde de la derrota.
El Bayern se lanzó al ataque, incluso con el defensa Minjae Kim, y Olise golpeó el larguero en un córner. El partido entró en tiempo de descuento por la lesión en la cabeza de Jonas Fohrenbach, que siguió jugando con la nariz vendada.
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Olise marca el dramático gol del empate en el minuto 100
En el décimo minuto de añadido, la presión decidió el partido: Olise disparó, el balón golpeó el poste, rebotó en el portero Dijant Ramaj y entró lentamente. El Heidenheim perdió dos puntos de forma cruel, y el empate no mejora el ritmo del Bayern de cara a su duelo europeo.
Goretzka fue el mejor en el campo con dos goles y seis disparos, pero Kompany quizá deba explicar su rotación y los errores defensivos que permitieron tres tantos ante un rival que lucha por no descender.