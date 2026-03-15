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Michael Carrick se pronuncia sobre el futuro de Casemiro después de que los aficionados del Manchester United pidieran que el astro brasileño se quedara
Los aficionados piden que Casemiro se quede
El ambiente en Old Trafford durante la victoria por 3-1 del United sobre el Villa estuvo marcado por un mensaje claro procedente de las gradas. A lo largo del partido, se escuchó a la grada Stretford End corear «un año más, un año más, Casemiro», mientras el brasileño ofrecía una actuación magistral que ayudó a sumar tres puntos vitales en la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones. Abrió el marcador con un cabezazo bien colocado y fue fundamental en la jugada que dio lugar a los goles de Matheus Cunha y Benjamin Sesko. A pesar de que tanto el club como el jugador habían acordado previamente separarse cuando expirara su contrato al final de la temporada, su excepcional estado de forma reciente parece haber hecho que los aficionados esperen que pueda prolongar su estancia en el club.
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Carrick se pronuncia sobre los rumores de su posible cambio de rumbo
Tras el partido, se le preguntó a Carrick si el United podría dar marcha atrás en su decisión respecto al jugador de 34 años, que ha sido titular en los nueve partidos disputados bajo su mando. El entrenador se mostró realista, al tiempo que reconocía las emotivas peticiones de la afición: «Creo que, en cierto modo, es difícil de decir; creo que es cuando se ha tomado una decisión y, en cierto modo, el hecho de que se haya tomado hace que las cosas sean un poco más fáciles y que todo el mundo entienda realmente la situación», afirmó. «Creo que el impacto que ha tenido ha sido fantástico, sin duda desde que estoy aquí y trabajo con él, y su influencia dentro del equipo, en los momentos importantes y en los goles. Fue un bonito momento al final con los aficionados, tener esa conexión y ese respeto. Fue un bonito momento. Creo que lo disfrutaréis».
El reto de sustituir a un campeón
Aunque su marcha supone un ahorro de 18 millones de libras en la masa salarial del United, sustituir a este centrocampista en plena forma —que ha marcado siete goles en la liga esta temporada— no es tarea fácil. Sin embargo, Carrick insiste en que el club debe mirar hacia adelante: «Creo que esto no supone en absoluto una falta de respeto hacia Case; ha estado fantástico, ha sido un gran jugador para nosotros y ha tenido un papel importante en el vestuario; además, es alguien con quien he hablado y con quien he conectado muy bien», explicó. «Pero creo que, como club y como equipo, los jugadores van y vienen; algunos pueden ser más grandes, otros pueden ser más importantes que otros en momentos diferentes».
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Un difícil equilibrio para el United
Carrick destacó que cualquier medida para sustituir al brasileño no implicaría necesariamente un proceso de fichaje «uno por uno», lo que sugiere que podría avecinarse un cambio de rumbo táctico. «No creo que se trate nunca realmente de sustituirlos por alguien similar; creo que se puede optar por diferentes direcciones, hay que entender qué equilibrio necesitará la plantilla, ya sea en el terreno de juego, en el liderazgo fuera del campo o en cuanto a posiciones; hay todo tipo de factores que influyen», concluyó. «Case ha hecho cosas realmente buenas y, sin duda, desde que estoy aquí ha sido un auténtico placer trabajar con él».
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