Michael Carrick se pronuncia sobre el futuro de Casemiro después de que los aficionados del Manchester United pidieran que el astro brasileño se quedara

Tras el partido, se le preguntó a Carrick si el United podría dar marcha atrás en su decisión respecto al jugador de 34 años, que ha sido titular en los nueve partidos disputados bajo su mando. El entrenador se mostró realista, al tiempo que reconocía las emotivas peticiones de la afición: «Creo que, en cierto modo, es difícil de decir; creo que es cuando se ha tomado una decisión y, en cierto modo, el hecho de que se haya tomado hace que las cosas sean un poco más fáciles y que todo el mundo entienda realmente la situación», afirmó. «Creo que el impacto que ha tenido ha sido fantástico, sin duda desde que estoy aquí y trabajo con él, y su influencia dentro del equipo, en los momentos importantes y en los goles. Fue un bonito momento al final con los aficionados, tener esa conexión y ese respeto. Fue un bonito momento. Creo que lo disfrutaréis».