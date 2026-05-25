AFP
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Michael Carrick se pronuncia con rotundidad sobre el futuro de Bruno Fernandes tras la histórica temporada del capitán del Manchester United
Carrick espera que el capitán lidere la campaña de la Liga de Campeones
El nuevo entrenador del United ha despejado las dudas sobre el futuro de Fernandes. El capitán, de 31 años, recibió ofertas de la Liga Profesional de Arabia Saudí, pero decidió quedarse para liderar al equipo en una temporada de altibajos.
Tras la goleada por 3-0 en el Amex Stadium, Carrick lo elogió: «Es una gran influencia, ha sido el capitán y ha liderado con el ejemplo». Al preguntarle si cree que se quedará, añadió: «No tengo motivos para pensar lo contrario. Nos encanta lo que hace y a él le encanta estar aquí; se nota».
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Fernandes destaca en una temporada individual histórica
El internacional portugués cerró la temporada batiendo el récord de asistencias de la Premier League: con la que dio a Patrick Dorgu para el primer gol, llegó a 21 y superó las 20 que compartían Thierry Henry y Kevin De Bruyne.
Carrick destacó su actitud incansable: «Quería quedarse en el campo, quiere jugar todos los partidos porque está disfrutando del fútbol, lo cual es fantástico». Además, Fernandes marcó un gol que selló la victoria sobre el Brighton y reforzó su candidatura a Jugador de la Temporada.
Carrick firma un nuevo contrato para seguir consolidando sus sólidos cimientos
La victoria en la costa sur llegó en un momento de estabilidad para el club, dos días después de que Carrick firmara un contrato de dos años como entrenador. Con 12 victorias en 17 partidos de liga desde que reemplazó a Ruben Amorim, el excentrocampista del United cree que el equipo está en el camino correcto de cara al mercado de verano.
«Estoy encantado de quedarme más tiempo y debemos seguir progresando», afirmó Carrick sobre su nuevo contrato. «Hay trabajo por hacer. Debemos mejorar, pero es muy alentador hacerlo desde esta posición. Eso me da ánimos e ilusión: ahora tenemos una base sólida sobre la que construir».
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El Brighton se conforma con la Conference League tras un tropiezo en la última jornada
Mientras el United celebraba su tercer puesto, el Brighton cerraba una última jornada decepcionante que lo relegó al octavo lugar. A pesar de la derrota, el equipo se clasificó para la Conference League. El entrenador Fabián Hurzeler destacó que la temporada fue un éxito, pues los Seagulls terminaron entre los ocho primeros por segunda vez consecutiva por primera vez en su historia.
Pese al tropiezo en la última jornada, Hurzeler prefirió destacar el panorama general. «Fue el peor momento para esa actuación, pero, al mirar la temporada completa, es un logro», afirmó. «Es otro hito en la historia del club y un gran logro de los jugadores. Debemos estar orgullosos de la temporada en su conjunto».