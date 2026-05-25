Michael Carrick se pronuncia con rotundidad sobre el futuro de Bruno Fernandes tras la histórica temporada del capitán del Manchester United

El nuevo entrenador del United ha despejado las dudas sobre el futuro de Fernandes. El capitán, de 31 años, recibió ofertas de la Liga Profesional de Arabia Saudí, pero decidió quedarse para liderar al equipo en una temporada de altibajos.

Tras la goleada por 3-0 en el Amex Stadium, Carrick lo elogió: «Es una gran influencia, ha sido el capitán y ha liderado con el ejemplo». Al preguntarle si cree que se quedará, añadió: «No tengo motivos para pensar lo contrario. Nos encanta lo que hace y a él le encanta estar aquí; se nota».