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Michael Carrick rechaza las críticas que sugieren que el Manchester United se ha rendido, y el técnico de los «Diablos Rojos» se muestra «casi ofendido» tras el empate ante el Sunderland
Carrick responde a las acusaciones sobre lo ocurrido en la playa
El entrenador del United, Carrick, rechazó las críticas que sugieren que su equipo se relajó tras asegurar el cuarto puesto. Después de vencer al Liverpool y garantizar la Liga de Campeones, el United mostró un nivel muy inferior en un opaco partido en el Stadium of Light.
Los Red Devils fueron superados por el Sunderland durante largos tramos del partido y necesitaron las intervenciones del portero Senne Lammens para rescatar un punto. Sin embargo, Carrick rechazó que la falta de entrega fuera el motivo del bajo rendimiento y afirmó que lograr el empate bajo presión demuestra la fortaleza mental del equipo.
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Casi ofendido por las preguntas sobre el deseo
Tras el empate, Carrick defendió la profesionalidad de sus jugadores. Señaló la preparación del equipo y su disposición a replegarse en defensa como prueba de que el grupo sigue motivado pese a haber alcanzado su objetivo principal de la temporada.
Ante los medios, Carrick declaró: «Me molesta que nos acusen de eso. Los jugadores se prepararon bien, salieron concentrados al campo y, aunque era un partido difícil, lo manejamos bien.
Si no estuviéramos concentrados y motivados, habríamos perdido. El Sunderland jugó bien en momentos y nos hizo esforzarnos».
Compromiso con la camiseta del United
Carrick fue contundente: la historia y el prestigio del club impiden que cualquier jugador afloje, más allá de la clasificación. Aseguró que representar al United motiva por sí mismo y que el equipo mantendrá su nivel en los últimos partidos.
«Nuestro orgullo y la responsabilidad de vestir esta camiseta nos mantienen motivados y concentrados, sin importar el resultado de hoy o de los próximos dos partidos», añadió el entrenador.
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Aspectos positivos de una tarde difícil
Aunque el United apenas inquietó a Robin Roefs, que solo atajó un remate de Matheus Cunha en el 93’, Carrick destacó la garra de su equipo, muy renovado. Para él, el 0-0 y el punto sumado son un pilar en la forja del carácter del grupo.
«Ha sido un partido difícil», admitió Carrick. «Hay que reconocer el mérito del Sunderland; sabíamos que sería complicado venir aquí. Nos esforzamos al máximo en algunos momentos; no fue nuestro mejor partido, pero sacar algo cuando no estás en tu mejor momento es una cualidad que estamos tratando de desarrollar. Hay cambios y a veces cuesta encontrar el ritmo, pero estoy satisfecho con lo que hicimos para sentar bases que nos permitan jugar mejor después. Nos quedamos con el punto y el partido sin encajar goles, y creo que está bien».