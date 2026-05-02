Michael Carrick podría consolidar su puesto como entrenador del Manchester United si vence al Liverpool, aunque aún debe aprender mucho para triunfar a largo plazo en Old Trafford

Carrick debutó con victoria sobre el Manchester City en Old Trafford y luego su equipo se convirtió en el primero de Europa que gana en casa del Arsenal. El triunfo ante el Tottenham, aún considerado de los «Seis Grandes» pese a su lucha por no descender, fue el cuarto seguido. El impulso se frenó con empates frente al West Ham y el Bournemouth y con las derrotas ante Newcastle y Leeds.

El proyecto se relanzó con la primera victoria en seis años en Stamford Bridge y, tras el triunfo del lunes ante el Brentford, el United está a un paso de la quinta plaza y de volver a la Liga de Campeones. El Liverpool, pese a sus 10 derrotas, es el vigente campeón y el gran rival, así que el partido del domingo sigue siendo clave para Carrick.

Aunque su continuidad no depende del resultado ante el equipo de Arne Slot, una victoria sellaría su nuevo contrato.