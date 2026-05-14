Getty Images Sport
Traducido por
Michael Carrick ha sido nominado al premio al Mejor Entrenador de la Temporada de la Premier League a pesar de llevar solo cuatro meses al frente del Manchester United
El rápido resurgimiento de los Red Devils
Carrick figura entre los seis finalistas al premio al mejor entrenador de la Premier League gracias a su impresionante gestión en Old Trafford. Tras reemplazar a Ruben Amorim en enero, cuando el equipo era sexto, Carrick lo llevó al tercer puesto y a la clasificación para la Liga de Campeones. Su etapa incluyó un 2-0 sobre el Manchester City y 33 puntos de 45 posibles.
- AFP
Carrick se une a un selecto grupo
Carrick compite con Keith Andrews, Arteta, Guardiola, Andoni Iraola y Regis Le Bris por el premio. Desde que dirige al United, suma 10 victorias, 3 empates y 2 derrotas en 15 partidos. La Premier League ha fijadocomo plazo límite las 12:00 BST del lunes 18 de mayo para quelosaficionados voten; su elección se combinará con la de un panel de expertos para determinar al ganador.
Desafiando a los grandes de la gestión
Aunque Carrick es el recién llegado, se mide a Guardiola, que busca su sexto premio al Mejor Entrenador de la Temporada para acercarse al récord de diez de Sir Alex Ferguson. Arteta opta al premio tras llevar al Arsenal a su primer título de la Premier desde 2004. También destacan el debut de Andrews con el Brentford, la campaña europea de Iraola con el Bournemouth y la lucha de Le Bris por mantener al Sunderland en la mitad alta.
- Getty Images Sport
Comprobación final de las credenciales
Carrick debe mantener el impulso: el United cierra la temporada en casa ante el Nottingham Forest el domingo y visita al Brighton una semana después. Sus recientes triunfos ante City, Arsenal, Liverpool y Chelsea han elevado las expectativas para la próxima temporada en Old Trafford, y, según rumores, Carrick podría convertirse en el entrenador permanente del United. Ahora se pregunta si su éxito a corto plazo bastará para superar los logros de sus rivales en la ceremonia de premios de este verano.