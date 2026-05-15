Getty Images Sport
Traducido por
¡Michael Carrick, estás contratado! El Manchester United alcanza un «acuerdo general» para nombrar al entrenador interino como entrenador titular
Me han contratado a tiempo completo
Desde hace meses se pide que Carrick asuma el cargo en el United de forma permanente. El exjugador, que ganó la liga cinco veces con los Red Devils, lideró un renacimiento tras la salida de Ruben Amorim. El United venció al Arsenal y al Manchester City al inicio de su gestión y ha mantenido ese impulso.
Se buscan otros nombres
No obstante, al parecer había otros nombres en liza. Se barajaron los nombres de Luis Enrique, Andoni Iraola y Unai Emery, así como el del seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino. Sin embargo, tras una reunión a mitad de semana entre Jim Ratcliffe, Omar Berrada y Jason Wilcox, se decidió que Carrick era la mejor opción para el puesto, según The Athletic.
Se firma un contrato de tres años
Según diversas informaciones, Carrick firmará un contrato inicial de dos años, con opción a un tercero. Es un acuerdo similar al que se ofreció a Amorim, quien en 2024 firmó por dos años y medio.
- AFP
Apoyo del equipo
Carrick ha sido un soplo de aire fresco para una plantilla que necesitaba un impulso. El United era muy irregular con Amorim, pero Carrick ha ayudado a jugadores antes en apuros, como Mainoo y Casemiro, a recuperar su mejor nivel. Varios jugadores han pedido en las últimas semanas que se quede.