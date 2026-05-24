¡Michael Carrick está en racha! El técnico del Manchester United renuncia a las vacaciones pese a la intensa etapa en Old Trafford

Carrick admitió que sus compromisos familiares le han impedido planificar unas vacaciones este verano, ya que sus hijos están centrados actualmente en los exámenes. También habló de su pasión por el cargo y de su capacidad para asumir la carga de trabajo de un entrenador de la Premier League.

«Los exámenes de los niños, los A-levels y los GCSE, son lo que me impide reservar algo», explicó Carrick en la web oficial del club.

«La verdad es que no. Me siento bien; te acostumbras al ritmo de trabajo. Cada uno tiene horarios distintos y se adapta a su rutina. He disfrutado cada minuto, así que no necesito un descanso».