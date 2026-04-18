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Michael Carrick elogia la «actitud de primera» del Manchester United, que refuerza sus opciones en la Liga de Campeones con una «merecida» victoria sobre el Chelsea
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A pesar de ser dominado durante gran parte del partido, el United mostró la resistencia que caracteriza la era Carrick. El Chelsea realizó 21 disparos por cuatro de los visitantes y golpeó el poste en tres ocasiones, pero la disciplina del United le dio un resultado que lo sitúa 10 puntos por encima del sexto, los Blues.
Tras el partido, Carrick declaró a Match of the Day: «Creemos que fue merecido. Con los contratiempos de los últimos días y la pareja de centrales que teníamos, iba a ser un reto, pero la defensa fue inmensa en circunstancias difíciles».
«Fuimos peligrosos al contraataque. Para venir aquí y ganar había que ser disciplinados, y la actitud fue de primera. Estamos encantados con la victoria».
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Fernandes predica con el ejemplo
Matheus Cunha marcó el gol decisivo, pero el capitán Bruno Fernandes brilló con una actuación completa de talento y garra. El portugués dio la asistencia del triunfo y presionó sin pausa al Chelsea, lo que le valió el premio al mejor del partido.
Tras el partido, Fernandes declaró a TNT Sports: «Es una sensación increíble; necesitábamos recuperarnos. No se trata solo del Leeds; veníamos de dos partidos sin ganar. Sabíamos que debíamos hacer un gran encuentro porque el Chelsea es un buen equipo. Es importante para nosotros; nuestro objetivo es estar entre los cuatro primeros y abrir distancia».
Aumenta la presión sobre el Chelsea y Rosenior
Para Liam Rosenior y el Chelsea, esta derrota marca un mínimo histórico: cuatro derrotas seguidas en la Premier League sin marcar. Los Blues no acertaron ante Senne Lammens, portero del United, y la afición de Stamford Bridge acabó frustrada.
Rosenior, bajo presión, respondió: «Es muy difícil. Ellos tuvieron un solo tiro a puerta y nosotros jugamos con 10. Generamos oleadas y golpeamos el poste cuatro veces. No quiero que el equipo sienta que todo está en nuestra contra. Debemos seguir luchando y defender mejor esos momentos; si no, nos castigan. Ahora, cada pequeño error acaba en gol en contra y eso debe cambiar».
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La revolución táctica de Carrick continúa
Esta victoria subraya el gran impacto de Carrick desde que tomó las riendas. El Manchester United ha sumado ocho victorias en 12 partidos con él, las mismas que en los primeros 21 encuentros de la temporada. El técnico disfrutó del momento, pero recordó que su equipo debe seguir centrado en su objetivo.