Michael Carrick elogia la «actitud de primera» del Manchester United, que refuerza sus opciones en la Liga de Campeones con una «merecida» victoria sobre el Chelsea

A pesar de ser dominado durante gran parte del partido, el United mostró la resistencia que caracteriza la era Carrick. El Chelsea realizó 21 disparos por cuatro de los visitantes y golpeó el poste en tres ocasiones, pero la disciplina del United le dio un resultado que lo sitúa 10 puntos por encima del sexto, los Blues.

Tras el partido, Carrick declaró a Match of the Day: «Creemos que fue merecido. Con los contratiempos de los últimos días y la pareja de centrales que teníamos, iba a ser un reto, pero la defensa fue inmensa en circunstancias difíciles».

«Fuimos peligrosos al contraataque. Para venir aquí y ganar había que ser disciplinados, y la actitud fue de primera. Estamos encantados con la victoria».