Michael Carrick destaca a una estrella del Manchester United con la que es «un auténtico placer» trabajar, a pesar del terrible error que cometió contra el Liverpool

Más allá del error, Carrick destacó el impacto del delantero desde la llegada del entrenador a Old Trafford. Elogió su aportación y afirmó: «Ha hecho muchas cosas buenas desde que volví: su impacto en el equipo, sus actuaciones, su energía y su actitud».

En los últimos días ha estado genial, como debe ser. No tiene por qué sentirse decaído ni frustrado; al contrario, tiene mucho por lo que ilusionarse. Es un jugador muy talentoso, emocionante y un placer trabajar con él. Está en un gran momento y seguro que espera con ganas el partido del sábado».