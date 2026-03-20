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Michael Carrick deja entrever su lado «agresivo»: el entrenador interino del Manchester United confirma su enfado tras la derrota ante el Newcastle y ofrece información actualizada sobre Matthijs de Ligt
El lado «agresivo» de Carrick
El United sufrió su única derrota de la era Carrick hace dos semanas, al caer por 2-1 en St James' Park en el tiempo de descuento, cuando el suplente William Osula marcó un impresionante gol de la victoria con un disparo con efecto, a pesar de que el Newcastle jugó con diez hombres durante toda la segunda parte. El resultado fue una rara mancha en una racha extraordinaria en la que el United ha sumado 22 puntos de los 27 posibles desde que Carrick tomó las riendas en enero, transformando a un equipo que terminó 15.º bajo la dirección de Ruben Amorim la temporada pasada en un auténtico aspirante a la Liga de Campeones. Tras ello, Carrick se ha mostrado dispuesto a rebatir la percepción de que su estilo de gestión es completamente tranquilo. En su rueda de prensa previa al partido del miércoles, antes del desplazamiento a la costa sur, el entrenador interino dejó las cosas claras.
«Sí, hay un momento y un lugar para cada cosa», dijo Carrick. «Obviamente, a veces nos sentimos decepcionados, y así fue con el resultado en Newcastle, así que hay emociones ahí. Es un deporte, un rendimiento de élite. Hay que jugar con emoción y sentimiento y, a veces, eso es un poco más agresivo, a veces es un poco más intenso, así que hay que gestionarlo. Si yo no lo gestiono, no se puede esperar que los jugadores generen la emoción adecuada. Así que, sin duda, forma parte de nuestro papel.
«Hay un impulso, quizá a veces haya cierta terquedad por querer demostrártelo a ti mismo más que a nadie. Para jugar a un cierto nivel tienes que tener esa confianza en ti mismo y esa convicción de que, al final, lo vas a conseguir.
«Pero la emoción forma parte de ello. No diría que haya montado un espectáculo. Me dejo llevar por cómo me siento en ese momento. A veces es un poco más enérgico, quizá; otras, un poco más emotivo; otras veces, es tranquilo. Depende de lo que el grupo quiera y necesite en cada momento. Supongo que eso es lo más importante del entrenamiento y la gestión, en realidad: conseguir que los chicos tengan la mentalidad adecuada».
Hablando inmediatamente después de la derrota en St James' Park hace unas semanas, Carrick no había intentado ocultar su frustración. «Por cómo iba el partido, ya sabes, las emociones forman parte del juego y hay ciertas cosas que queríamos hacer, que intentamos hacer, y no las estamos haciendo. Los chicos han estado fantásticos, ya sabes. Así que hemos perdido un partido de fútbol y, escucha, me duele mucho. Estoy muy, muy decepcionado con lo de esta noche, por diferentes razones. Pero tampoco podemos perder de vista la posición en la que nos hemos colocado. Así que, por mucho que esté decepcionado, tenemos que aprender de ello, porque en cierto modo esto de esta noche es una lección para nosotros. Tampoco podemos perder de vista el panorama general. Tenemos que mejorar por esto».
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La situación de De Ligt sigue sin estar clara
En cuanto a las lesiones, Carrick ofreció otra actualización preocupante sobre Matthijs de Ligt, quien lleva fuera de juego desde noviembre debido a un problema de espalda persistente que ha resultado más complicado de tratar de lo que se esperaba inicialmente. La ausencia del jugador de 25 años se ha notado en el centro de la defensa del United, y Carrick no dio muchas pistas sobre una fecha concreta para su regreso.
«La situación sigue igual. Es frustrante para Matta, obviamente está intentando trabajar para volver, pero es precisamente el problema de espalda lo que está resultando difícil. Seguiremos trabajando tan duro como podamos para que vuelva lo antes posible», afirmó. Lisandro Martínez, al menos, ofrece motivos para el optimismo, ya que Carrick confirmó que el argentino está «mucho más cerca» y espera que esté disponible tras el parón internacional. Patrick Dorgu sigue lejos de su regreso, mientras que Noussair Mazraoui se perdió el entrenamiento del miércoles por enfermedad.
El United afronta con entereza la presión de la lucha por los puestos europeos
A falta de ocho jornadas y con el United en tercera posición con 54 puntos tras la victoria del domingo por 3-1 sobre el Aston Villa, la clasificación para la Liga de Campeones, que antes parecía una perspectiva lejana, ahora parece mucho más factible. El United estaba a 11 puntos del Villa cuando Carrick fue nombrado entrenador, y la transformación desde entonces ha sido notable. Carrick, sin embargo, no quiere alimentar demasiado las expectativas. «Hemos conseguido algunos buenos resultados en casa, pero eso no significa que esté todo decidido y que podamos pasar a otra cosa. Ha sido estupendo ganar en casa y jugar en Old Trafford con una verdadera sensación de confianza, y que los aficionados también lo sientan así. Pero no hay un gran cambio en la preparación ni en la mentalidad».
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El próximo partido de los Red Devils será contra el Bournemouth
El desplazamiento al Vitality Stadium del viernes por la tarde no será en absoluto sencillo para el United. El Bournemouth llega tras una racha de diez partidos sin conocer la derrota en la liga, y Carrick se mostró cauteloso a la hora de no subestimar al bien entrenado equipo de Andoni Iraola, cuya presión al contraataque y su intensidad lo han convertido en uno de los rivales más complicados de la mitad inferior de la tabla esta temporada. Afirmó: «Es un partido difícil. Es un campo difícil. Están en un gran momento de forma. Obviamente sabemos que vamos allí tras un buen resultado y que los chicos están en buena forma, pero siempre es un partido difícil. Siempre lo ha sido y probablemente siempre lo será. Son un equipo realmente bueno, bien entrenado, muy bien entrenado, y con buena energía. Sabemos que nos espera un partido difícil allí».
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