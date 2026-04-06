Michael Carrick da la bienvenida a Lisandro Martínez y Patrick Dorgu, que vuelven a la plantilla del Manchester United

El momento en que se produce este regreso es crucial, ya que el United tiene varios problemas de disponibilidad. Carrick no podrá contar con Harry Maguire contra el Leeds, después de que el internacional inglés recibiera una tarjeta roja contra el Bournemouth. Además, Matthijs de Ligt sigue de baja, ya que se recupera de una lesión de espalda que lo mantiene fuera de los terrenos de juego desde noviembre.

Por otra parte, Diogo Dalot y Tom Heaton se han quedado en Manchester mientras se recuperan de una enfermedad. En consecuencia, el regreso de Martínez supone un refuerzo necesario para la plantilla, que se prepara para los siete últimos partidos de la temporada nacional con el objetivo de terminar con fuerza.