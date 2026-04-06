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Michael Carrick da la bienvenida a Lisandro Martínez y Patrick Dorgu, que vuelven a la plantilla del Manchester United
Un impulso gracias a la concentración de entrenamiento en Dublín
El United ha anunciado qué jugadores han viajado a Irlanda para realizar una concentración de pretemporada en clima cálido esta semana. El club no ha disputado ningún partido oficial desde el empate 2-2 en el Vitality Stadium el 20 de marzo. La noticia más destacada es el regreso de Martínez, que ha estado de baja durante cinco partidos debido a una lesión en la pantorrilla. Carrick espera que el internacional argentino pueda demostrar su estado físico en Dublín antes de que el Leeds visite Old Trafford el 13 de abril. Dada la importancia del defensa, su presencia supone un gran paso hacia su regreso a la competición.
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Preocupación por la reorganización de la defensa
El momento en que se produce este regreso es crucial, ya que el United tiene varios problemas de disponibilidad. Carrick no podrá contar con Harry Maguire contra el Leeds, después de que el internacional inglés recibiera una tarjeta roja contra el Bournemouth. Además, Matthijs de Ligt sigue de baja, ya que se recupera de una lesión de espalda que lo mantiene fuera de los terrenos de juego desde noviembre.
Por otra parte, Diogo Dalot y Tom Heaton se han quedado en Manchester mientras se recuperan de una enfermedad. En consecuencia, el regreso de Martínez supone un refuerzo necesario para la plantilla, que se prepara para los siete últimos partidos de la temporada nacional con el objetivo de terminar con fuerza.
Se incorporan refuerzos al ataque
También hay noticias positivas sobre el estado físico del lateral y extremo Dorgu, que se ha perdido ocho partidos por una lesión en el tendón de la corva. El internacional danés ha vuelto a entrenar sobre césped y se ha desplazado para continuar con su recuperación. Además, Benjamin Sesko y Bryan Mbeumo han sido incluidos en la convocatoria de 25 jugadores. Ambos jugadores se perdieron los recientes compromisos internacionales con Eslovenia y Camerún, respectivamente, pero su inclusión sugiere que están listos para contribuir. Contar con estas opciones ofensivas será esencial, ya que el entrenador busca afinar su táctica de cara a la decisiva recta final.
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La aventura de la Liga de Campeones
El United, tercero en la clasificación, tiene siete partidos por delante para asegurarse una plaza en la Liga de Campeones. Su recta final comienza contra el Leeds, decimoquinto clasificado, seguido de un exigente desplazamiento para enfrentarse al Chelsea el 18 de abril. La recta final incluye cruces cruciales en casa contra el Brentford el 27 de abril y un enfrentamiento decisivo con el Liverpool, quinto clasificado, el 3 de mayo. Los hombres de Carrick se enfrentarán luego al Sunderland y al Nottingham Forest, antes de concluir su campaña a domicilio en Brighton el 24 de mayo.