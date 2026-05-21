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Michael Carrick confirma que Casemiro no jugará el último partido de la temporada del Manchester United debido a rumores sobre su fichaje por el Inter de Miami
Confirmada la despedida de Casemiro en Old Trafford
La etapa de Casemiro en el United ha terminado: Carrick confirmó que el centrocampista de 34 años no jugará el último partido de la Premier. Llegado del Real Madrid en 2022 por hasta 70 millones de libras, el veterano centrocampista cierra un capítulo tras jugar su último partido el fin de semana, en la victoria 3-2 ante el Nottingham Forest.
Sobre su ausencia en el viaje a Brighton, Carrick explicó: «Básicamente, se decidió que el partido de la semana pasada fuera su despedida. Salieron las cosas muy bien, tal como esperábamos, y ha sido fantástico. Ya he dicho mucho de Case y de lo bien que ha hecho las cosas para mí desde que llegué y para todo el club. Se decidió que era el momento adecuado para que se retirara».
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La MLS se perfila como su próximo destino
Los rumores de su fichaje por la MLS, especialmente por el Inter de Miami, se han intensificado. Casemiro, dispuesto a dejar la Premier League tras cuatro años en Old Trafford. Carrick admitió que el jugador influyó en su decisión de excluirlo de la convocatoria.
«Simplemente me pareció que era el momento adecuado para Case. Él también formó parte de esa decisión. Hay un elemento de equilibrio en el último partido. No hemos terminado. La temporada no ha terminado para nosotros. Somos muy conscientes de ello», añadió Carrick. La marcha de Casemiro pone fin a una etapa en la que aportó experiencia vital al centro del campo del United, ayudando al equipo a asegurar un puesto entre los tres primeros esta temporada.
El futuro de Carrick como entrenador sigue siendo la prioridad
La salida de Casemiro es un hecho, pero el futuro de Carrick sigue en el aire. Tras brillar como entrenador interino, se espera que la leyenda del United firme pronto un contrato definitivo. Aunque aún no hay anuncio oficial, Carrick aseguró que la confirmación llegará en días.
Sobre las negociaciones de su contrato, comentó sonriendo: «Se dijo que sería al final de la temporada, así que falta solo un par de días. Ya os dije que la claridad estaba cerca, y ahora es el momento. Pero ahora no puedo dar más detalles».
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Condición física del equipo y preparativos para la última jornada
El United llega con casi toda su plantilla al último partido contra el Brighton, aunque Carrick confirmó que Matthijs de Ligt se perderá el encuentro por una operación de espalda. La buena noticia es el posible regreso del delantero Benjamin Sesko. Los Reds visitan a un Brighton que necesita puntos para Europa, mientras que el United, ya tercero y con plaza en la próxima Liga de Campeones, juega sin presiones.