En declaraciones previas al partido del viernes por la noche del United contra el Bournemouth, Carrick dejó claro cuál es la situación de sus jugadores. «No he estado en contacto [con Tuchel], no», admitió Carrick. «En cuanto a los chicos, me encantaría que los seleccionaran para este partido y, obviamente, para el verano. No tengo ninguna influencia en eso, pero sin duda los chicos, por la forma en que están jugando, creo que se han metido de lleno en la conversación y en el panorama y se han ganado una oportunidad».

Y continuó: «Así que ya veremos. Sinceramente, no sé más que vosotros al respecto. Pero los chicos están jugando lo suficientemente bien como para ganarse un puesto, eso es seguro. Simplemente no es decisión mía, así que tendremos que esperar y ver qué pasa».