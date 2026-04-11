Michael Carrick aprueba el fichaje de Morgan Rogers por el Manchester United, que avisa al Chelsea: reforzará su interés por Cole Palmer si la estrella del Aston Villa firma por los «Blues»

Según TEAMtalk, Carrick respalda el fichaje de Rogers por el Manchester United. Ambos coincidieron en el Middlesbrough y Carrick elogia la capacidad del delantero para triunfar en Old Trafford. Su recomendación pesa en Carrington, donde la estrategia de INEOS busca jóvenes talentos ingleses.

Su polivalencia ofensiva le hace ideal para el nuevo proyecto, ya que puede jugar en cualquier posición de ataque o como medio creativo.