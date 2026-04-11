A pesar de las lesiones en la defensa, Carrick espera con ilusión el partido nocturno contra su acérrimo rival, el Leeds, equipo al que nunca se enfrentó en Old Trafford durante sus doce años como jugador del United. Con el objetivo de prolongar su racha perfecta de cinco victorias consecutivas en casa, el entrenador espera que el encuentro «caldee» el ambiente frente a un rival al que el United se ha enfrentado pocas veces desde 2004.

«Las rivalidades existen por una muy buena razón», dijo Carrick. «Para formar parte de la intensidad, la emoción y la pasión que las envuelven. Obviamente, tenemos que mantenerlo dentro de unos límites, pero forma parte del juego que nos encanta enfrentarnos al otro equipo. Y salir al campo a darlo todo es algo que hay que aceptar, y es por eso por lo que participamos en este tipo de partidos. Sin duda somos conscientes de ello, yo lo soy y los jugadores saben que supone algo más que los tres puntos habituales».