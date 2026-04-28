Getty Images Sport
Traducido por
Michael Carrick advierte a los jugadores del Manchester United que no «celebren en exceso» la clasificación para la Liga de Campeones y responde a los cánticos de «un año más» dirigidos a Casemiro
Carrick exige mayores estándares
A pesar del ambiente positivo tras la victoria 2-1 sobre el Brentford, Carrick moderó las expectativas. Los goles de Casemiro y Sesko dieron el triunfo, y al United solo le faltan dos puntos en cuatro partidos para asegurar su regreso a la Liga de Campeones.
Reconoció el logro, pero rechazó verlo como el éxito final y recordó que la historia del club exige pelear títulos, no solo un puesto en Europa.
- Getty Images Sport
Advertencia clara al equipo
Carrick quiere mantener la intensidad tras asegurar la clasificación europea. Aunque el United es tercero, recuerda que la temporada no acaba hasta el último partido.
«Nos hemos dado una gran oportunidad, nos hemos colocado en una posición privilegiada», señaló Carrick. «Es una liga difícil, es difícil conseguir victorias. Se puede ver en toda la liga. Conseguir el número de victorias que hemos logrado. Creo que los chicos se merecen parte del mérito por ello.
«La Champions es importante, pero no debemos conformarnos. Queremos acabar lo más arriba posible en la tabla y seguir sumando puntos para que nuestra temporada no termine ahí».
El final de la era Casemiro
La velada se recordó por la emotiva ovación a Casemiro, que marcó su noveno gol de la temporada para abrir el marcador. La grada Stretford End estalló en cánticos de «un año más» para el jugador de 34 años, cuya salida al final de la presente temporada ya ha sido confirmada por el club. A pesar de la muestra pública de afecto y del resurgimiento del centrocampista, Carrick sugirió que no hay lugar para el sentimentalismo.
«Está bastante claro», afirmó. «Para ambos es claro. Esa transparencia ha facilitado todo. Le agradecemos porque, pese a la situación, lo ha dado todo y ha vivido grandes momentos con nosotros».
- Getty Images Sport
El duelo del domingo contra el Liverpool
El United podría asegurar su plaza en la Liga de Campeones este sábado si se dan los resultados adecuados. Sin embargo, la prioridad de Carrick es el duelo del domingo contra el Liverpool en Old Trafford.
Con tres puntos de ventaja sobre sus rivales, una victoria sobre los merseysiders certificaría su plaza europea y afianzaría su candidatura al tercer puesto.